Суммарные кассовые сборы от кинопроката в Украине в 2016 году составили 1,7 млрд грн (треть из них была собрана в Киеве)

Суммарные кассовые сборы от кинопроката в Украине в 2016 году составили 1,7 млрд грн, из них примерно треть была собрана в Киеве. Об этом, сославшись на данные кинодистрибьюторов, рассказал председатель агентства Филипп Ильенко во время публичного отчета по результатам деятельности Государственного агентства по вопросам кино за прошлый год, сообщает издание «Детектор медиа».

Самым кассовым фильмом, среди выпущенных в прошлом году в прокат лент, созданных при поддержке Госкино, стал мультфильм «Никита Кожемяка», который собрал 12 млн грн. На втором месте — «Гнездо горлицы» (1,5 млн грн). Далее идут фильмы «Теперь я буду любить тебя» (менее 1 млн грн.), «Моя бабушка Каплан» (менее 1 млн грн.), «Полет золотой мушки» (менее 400 тыс. грн) и «Жива ватра» (около 200 тыс. грн). Отметим, что в 2015 году суммарные кассовые сборы от кинопроката в Украине составили 1,2 млрд грн, то есть годовой рост составил порядка 70%.

Интересно, что производство всех полнометражных игровых фильмов, которые вышли в прокат в 2016 году, было начато до 2014 года. На данный момент в производстве находится чуть менее 50 фильмов, которые поддерживаются средствами Госкино. При этом по словам Филиппа Ильенко, львиная доля режиссеров этих лент снимают свой первый или максимум второй фильм.

Полная версия отчета Госкино Украина за 2016 год доступна по следующей ссылке.

Всего же в 2016 году было завершено производство 35 фильмов; было профинансировано 67 фильмов по государственному заказу и 31 фильм по договору финансовой поддержки; проведено 54 киномероприятия, выдано 5389 государственных удостоверений на право распространения и проката фильмов; запрещено для показа на территории Украины 186 фильмов и сериалов; а также разработано восемь нормативно-правовых актов, из которых принято четыре.

Напомним, что Государственное агентство по вопросам кино является вторым по объемам распорядителем бюджетных средств на медийный контент, и его бюджет в 2017 году по сравнению с 2016-м годом вырос почти вдвое. На финансирование его четырех бюджетных программ в госбюджете на 2017 год предусмотрено 515 млн 952,5 тыс. грн., что на 250 млн 740,3 тыс. грн больше, чем в госбюджете 2016 года.

Несмотря на то, что в прошлом году Президент ветировал закон «О государственной поддержке кинематографа в Украине», государство продолжает увеличивать финансирование кинопроизводства. На создание и распространение национальных фильмов, а также финансовую поддержку ГП «Национальный центр Александра Довженко» в госбюджете-2017 предусмотрено 501 млн 500 тыс. грн (из них 500 млн — из общего фонда), что почти в два раза (на 245 млн 269,2 тыс.) больше, чем в прошлом году.

Источник: «Детектор медиа»