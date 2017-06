Суперкомпьютеры IBM позволят улучшить глобальные прогнозы погоды

Суперкомпьютер IBM в скором времени может начать использоваться в составе новой системы прогнозирования погоды.

Так, дочернее подразделение IBM The Weather Company заключило партнёрское соглашение с UCAR (University Corporation for Academic Research) и NCAR (National Center for Atmospheric Research). Совместными усилиями планируется создать систему прогнозирования погоды нового поколения. Предполагается, что она выйдет за пределы регионального прогнозирования и станет первой системой, способной охватить весь мир.

Современные технологии позволяют прогнозировать массовые метеорологические явления, которые влияют на региональную погоду, такие как метели и ураганы. Модель, которую планирует создать IBM, будет учитывать и влияние не столь крупных явлений, например, гроз. IBM присоединится к UCAR для совместного проектирования вычислительного решения, основанного на системах на базе POWER9. Предполагается, что такое решение будет запущено в конце этого года. The Weather Company будет использовать суперкомпьютер для адаптации модели прогнозирования погоды NCAR в глобальном масштабе и уточнения долгосрочных прогнозов, чтобы позволит делать более точные прогнозы недели или месяцы.

Источник: Engadget