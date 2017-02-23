Свежие фотографии демонстрируют смартфон Xiaomi Mi 6 без кнопки Home

Буквально на днях мы публиковали предварительные спецификации флагманского смартфона Xiaomi Mi 6, а сейчас в китайской социальной сети Weibo появились якобы первые фотографии новинки. Подлинность картинок, само собой, находится под вопросом, но это относится к большинству подобных слухов и утечек, так что ничего нового в этом нет.

Снимки демонстрируют лицевую часть смартфона. Первое, что сразу бросается в глаза — отсутствие физической кнопки Home под экраном. Судя по всему, в этом году нас ждет повальное избавление от аппаратных кнопок Home в подавляющем большинстве новых смартфонов. Еще один неоспоримый тренд – безрамочный дизайн. До родоначальника жанра – модели Xiaomi Mi Mix – аппарату на фото еще далеко, но рамки явно уже, чем у нынешних Xiaomi Mi 5s.

Устройство на фото работает под управлением ОС неизвестной версии ОС Android с графической оболочкой MIUI, но это не доказывает, что перед нами смартфон Xiaomi. К тому же, на передней панели устройства нет логотипа Mi, а сам предполагаемый Xiaomi Mi6 совершенно не похож на то, что демонстрировали предыдущие изображения. В общем, безоговорочно доверять этим фотографиям не стоит.

Источник: gsmarena