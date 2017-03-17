Swatch планирует выпустить свою собственную ОС для умных часов
«Эра носимой электроники» не успела толком начаться, но уже испытывает определенные проблемы. Далеко не все существующие модели часов могут похвастаться хорошим дизайном, есть проблемы с автономностью, софт нуждается в доработках. Большой проблемой стало то, что достаточно большое количество потенциальных покупателей так и не смогли понять, нужен ли им такой гаджет. Поэтому производителям довольно сложно экспериментировать с такими устройствами.
Но это не останавливает компанию Swatch, CEO которой недавно рассказал об интересных планах – создании собственной операционной системы. По словам Ника Хайека, таким образом они планируют лучше защитить данные пользователей и решить вопрос быстрой разрядки устройства. Новая ОС будет представлена в модели часов под брендом Tissot.
Все бы ничего, но по плану компании готовый продукт появится только в конце 2018 года. Чего за это время смогут добиться текущие лидеры (watchOS, Android Wear, Tizen) сложно сказать, но вряд ли они будут стоять на месте. К тому же, не факт, что у Swatch получится популяризировать их ОС и чем-то заинтересовать разработчиков. К сожалению, подобные примеры уже есть.
Пока что это все, что рассказал Ник Хайек. Никаких подробностей о функциональности, внешнем виде и прочем пока нет.
Источник: Engadget