Synaptics представила многофакторную биометрическую систему аутентификации для мобильных устройств

Компания Synaptics, специализирующаяся на устройствах ввода, выбрала проходящую в эти дни в Лас-Вегасе выставку CES 2017 местом анонса многофакторной биометрической системы, которая найдет применение в мобильных устройствах (смартфонах, планшетах и ноутбуках) ближайшего будущего.

Система или многофакторный биометрический движок, если говорить терминологией разработчика, рассчитана на совместное применение с оптическим сканером отпечатков пальцев Natural ID и технологией распознавания лиц. Отметим, что главным достоинством датчика Natural ID является возможность его установки прямо под защитным стеклом экрана устройства.

Разработанная Synaptics система, которая пока еще не имеет собственного имени, обеспечивает более широкие возможности по части выбора предпочтительного способа снятия блокировки с устройства при одновременном повышении уровня безопасности. Находясь на улице в морозную погоду, например, пользователю не нужно будет снимать перчатки, чтобы разблокировать смартфон, достаточно будет просто взглянуть на устройство. Кроме того, одной разблокировкой применение системы не ограничивается, ее можно будет использовать для защиты мобильных платежей и приложений.

Система построена на базе технологии SentryPoint и предлагает OEM-производителям широкий перечень уникальных и надежных способов аутентификации, включая функцию Quantum Matcher с технологией PurePrint, позволяющей отличить аутентичный отпечаток от поддельного. Также упоминаются специальные высокоинтеллектуальные алгоритмы, которые задействованы при распознавании лиц и исключают возможность обмана системы. Сообщается, что система оценивает характерные пользователю модели поведения, обращая внимания на покачивания головой или моргание глазами.

Партнером Synaptics, отвечающим за обеспечение полной совместимости между технологиями биометрической аутентификации по отпечаткам пальцам Natural ID и лицу, является компания KeyLemon, признанный специалист в этой области.

Точных сроков появления первых устройств, оснащенных этой системой, разработчик, увы, не называет.

Источник: Synaptics