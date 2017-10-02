Сюрприз от «Розетты»: самая последняя фотография кометы Чурюмова-Герасименко с расстояния всего 18 м

30 сентября 2016 года космический аппарат «Розетта», как известно, завершил свое 12-летнее путешествие падением на комету Чурюмова-Герасименко, изучением которой, он собственно, и занимался. Вскоре после падения Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало «последнюю» фотографию, сделанную зондом за считанные секунды перед столкновением с высоты в 51 метр. Как оказалось, это фото не было последним.

Итак, ровно год после столкновения «Розетты» с кометой ESA выложило еще одну фотографию, сделанную с еще меньшего расстояния. Говоря конкретнее, фото, которое вы можете видеть ниже, было сделано камерой аппарата с расстояния в каких-то 18 метров. Таким образом, именно эта фотография является финальным снимком.

Это фото демонстрирует участок поверхности кометы, расположенные по соседству с регионом, запечатленном на предыдущем снимке, до этого считавшимся «последним».

Как же так вышло, что это фото изначально «потерялось». На самом деле, его никто не терял. Дело в том, что каждый снимок аппарат отправлял на Землю, предварительно разделяя на шесть частей. И последний набор пакетов пришел частично, и система попросту не узнала в этих данных фотографию. Позже сотрудники института исследований Солнечной системы имени Макса Планка в Гёттингене обнаружили 12 228 байт неучтенных данных. Им удалось полностью восстановить снимок из этих данных

Как мы уже неоднократно писали раньше, за все время миссии «Розетта» собрала столько данных, что для их анализа ученым понадобится еще не один десяток лет. Так что, вероятно, в будущем список достижений и открытий «Розетты» вполне может прирасти несколькими новыми значимыми пунктами.

Источник: ESA