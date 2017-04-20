«Сжимаемый» смартфон HTC U представят 16 мая

Компания HTC опубликовала рекламное изображение, которое одновременно является пригласительным на мероприятие 16 мая. По самому изображению и надписям на нем несложно догадаться, что именно в этот день нам покажут долгожданный новый флагманский смартфон компании – HTC U. Тот самый, с чувствительными к касаниям гранями.

Мероприятие пройдет одновременно в трех городах: Тайбэе, Лондоне и Нью-Йорке. Кроме даты и упоминания городов, где состоятся соответствующие презентации, на изображении мы видим слова Squeeze for the brilliant U («Приготовьтесь сжимать потрясающий U»). Иными словами, авторы изображения говорят нам, что неплохо бы купить ручной эспандер и потренироваться перед выходом HTC U (*шутка*). Буква U выделяется особым оформлением, что не оставляет сомнений в названии устройства.

Также на размытом фоне изображения можно увидеть смартфон, которым наверняка является HTC U. Никакого представления по нему составить не получится, можно и нужно отметить разве что скругленные углы.

О смартфоне HTC U мы уже писали не раз, отмечая, что сама по себе идея управления посредством граней смартфона не нова и было уже несколько реализаций. На днях в сети появилось первое фото HTC U, хотя его качество оставляет желать лучшего. Есть и предварительные характеристики устройства: SoC, Snapdragon 835, 5,5-дюймовый экран QHD, 64/128 ГБ флэш-памяти, 12-мегапиксельная основная и 16-мегапиксельная фронтальная камеры и ОС Android 7.1 Nougat с фирменной оболочкой HTC Sense 9 из коробки. Теперь осталось дождаться анонса, чтобы полноценно оценить дизайн и узнать недостающие подробности, включая цену и сроки начала продаж.

Источник: The Verge