Таинственным игроком в го, одержавшим 60 побед над лучшими из лучших, оказался ИИ Google

Команда разработчиков DeepMind, работающая под крылом Google, без лишней помпы продолжает развивать свою систему искусственного интеллекта AlphaGo, которая в прошлом году обыграла легендарного игрока в го Ли Седоля.

На днях руководитель проекта AlphaGo и основатель DeepMind Демис Хассабис признался, что таинственным игроком в го, выступающим на китайских онлайн-площадках под псевдонимом Master, была улучшенная версия алгоритма AlphaGo. За время недавнего короткого тестирования, которое проходило в период с 29 декабря 2016 года по 4 января 2017 года, алгоритм одержал 60 побед и при этом ни разу не проиграл. Также сообщается об одной ничейной партии, в которой соперник AlphaGo досрочно вышел из игры.

