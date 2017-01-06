Таинственным игроком в го, одержавшим 60 побед над лучшими из лучших, оказался ИИ Google

Команда разработчиков DeepMind, работающая под крылом Google, без лишней помпы продолжает развивать свою систему искусственного интеллекта AlphaGo, которая в прошлом году обыграла легендарного игрока в го Ли Седоля.

На днях руководитель проекта AlphaGo и основатель DeepMind Демис Хассабис признался, что таинственным игроком в го, выступающим на китайских онлайн-площадках под псевдонимом Master, была улучшенная версия алгоритма AlphaGo. За время недавнего короткого тестирования, которое проходило в период с 29 декабря 2016 года по 4 января 2017 года, алгоритм одержал 60 побед и при этом ни разу не проиграл. Также сообщается об одной ничейной партии, в которой соперник AlphaGo досрочно вышел из игры.

В списке побежденных Master улучшенной версии AlphaGo находится вся десятка лучших игроков в го, включая китайского профессионала 9 дана Кэ Цзе, считающегося игроком в го номер один. Еще совсем недавно Кэ Цзе заявлял, что у AlphaGo практически нет шансов обыграть его. Но теперь Цзе считает, что в этой дисциплине человечеству еще многому предстоит научиться у машин.

Источник: TNW