Technology Price Index 2016: Украина попала в Топ 10 рейтинга стран с самыми дешевыми смартфонами iPhone и приставками PS4 и Xbox One

Исследовательская компания Linio изучила рынки более чем семидесяти стран мира и сравнила цены на популярную потребительскую электронику: смартфоны, ноутбуки, телевизоры, портативные зарядные устройства, игровые приставки и многофункциональные принтеры, собрав результаты в рейтинге Technology Price Index 2016. Интересно, что Украина попала в Топ 10 сразу с тремя продуктами — оказывается, приобрести в нашей стране iPhone, Xbox One и Sony PlayStation 4 можно заметно дешевле, чем в большинстве других стран.

В Linio отметили, что на итоговую цену устройств в конкретной стране оказывает огромное влияние не только рекомендованная производителем товара стоимость, но и такие параметры, как тарифы, налоги и инфляция.

Итак, если говорить о смартфонах Apple iPhone, то в прошлом году его средняя цена в Украине по данным Linio составила $527,5 — этого хватило, чтобы занять девятое место рейтинга. Первое место с показателем $402 заняла Ангола, а вот близлежащие РФ и Беларусь намного ниже первой десятки с показателями $615,75 и $610,18 соответственно.

В разделе игровые приставки ситуация для украинцев еще лучше. Консоль Sony PlayStation 4 у нас можно приобрести всего за $254,18 (2-е место рейтинга), а консоль Xbox One — за практически аналогичные $252,16 (6-е место рейтинга). В первом случае мы уступили только Венгрии ($246,89), во втором — Швейцарии ($222,55), Румынии, Франции, Канаде и Катару.

Остальные разделы рейтинга Technology Price Index 2016, в котором Украина заняла 43-е место по совокупности всех категорий, можно просмотреть по следующей ссылке.

По итогам исследования компания Linio пришла к выводу, что самые доступные по стоимости гаджеты прошлого года можно было купить на Ближнем Востоке. В этих странах довольно высокая стоимость жизни и низкий НДС на потребительские товары. На другом конце рейтинга государства, где инфляция и ограничение на импорт существенно усложняют потребителям доступ к гаджетам, поднимая их стоимость в разы по отношению к более продвинутым странам.

Источник: Linio, НВ