Технология распознавания лиц в «Битрикс24» позволит отказаться от пропусков сотрудников и карт лояльности клиентов

В обновлённой версии сервиса «Битрикс24» была реализована улучшенная версия встроенного инструмента по распознаванию лиц, разработанная компанией Ntechlab. Решения получили название «Face-трекер» и «Face-карт». Они предназначены для замены пластиковых пропусков сотрудников и скидочных карт лояльности в торговых сетях.

Покупателю достаточно просто показать свое лицо в веб-камеру на кассе, и технология найдет его профиль в базе данных магазина за 0,3 секунды. Продавец увидит на компьютере имя клиента и размер его скидки. «Face-карт», таким образом, снимет проблему «забывания» дисконтных карт покупателями и упростит работу с клиентами.

Как отмечают разработчики, обработка «Face-карт» функционирует в связке с бухгалтерией «1С». При этом ни «Битрикс24», ни «1С» не хранят фотографию пользователя. Созданный снимок математически преобразуется в хеш-ключ, который и хранится в учетной системе и используется для последующих сравнений и распознаваний.

Кроме того, «Face-трекер» научился открывать и закрывать рабочий день сотрудников компании через обычную веб-камеру на ресепшене офиса, а также фиксировать перерыв на обед. То есть, сотрудники могут полностью отказаться от бумажных или пластиковых пропусков, потому что система сама распознает их лица и зафиксирует действие.