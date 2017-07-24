Telegram начал использовать CDN-сети для кэширования файлов публичных каналов и чатов, а также запустил самоуничтожающиеся фото и видео в личных чатах

Популярный защищенный мессенджер Telegram обновился до версии 4.2 и получил несколько нововведений, сообщается в официальном блоге сервиса.

Во-первых, теперь пользователи мессенджера могут в личной переписке обмениваться самоуничтожающимися сообщениями с фото и видео. В данном случае у получателя есть определенное количество времени, установленное отправителем, для просмотра того или иного снимка/видеоролика, которого по истечении этого самого времени будет незамедлительно и безвозвратно удалено. Первой самоуничтожающиеся сообщения запустил другой популярный мессенджер Snapchat, но с тех пор функция появилась на многих конкурирующих платформах, даже у Instagram она есть. Если же получатель сделает скриншот самоуничтожающегося контента, то отправитель узнает об этом – система отправит ему соответствующее уведомление.

Во-вторых, с выпуском версии мессенджера 4.2 задействуется CDN-сеть (Content Delivery Network, сеть доставки контента) для кэширования файлов, передаваемых в публичных чатах и каналах, что должно существенно увеличить скорость их загрузки на устройствах. Разработчики акцентируют внимание на том, что сети CDN используются только для хранения общедоступных файлов (фото и видео, опубликованных в публичных чатах и каналах, в которых состоит больше 100 тыс. человек). При этом в личных и секретных чатах CDN-сети использоваться не будут.

Как пояснили в Telegram, есть множество различных государств, где мессенджер популярен, но размещать в них свои сервера компания не готова «по различным причинам». Именно в этих странах компания будет пользоваться услугами международного CDN-провайдера. Речь о таких регионах, как Южная Америка, Турция, Индонезия, Индия, Иран и Ирак. Разработчики заверили, что все передаваемые данные по-прежнему зашифрованы с помощью специальных ключей, без которых CDN-провайдер не сможет получить доступ к хранимой информации. Основатель Telegram Павел Дуров также подчеркнул, что ни одно правительство в мире не в силах добраться до личных данных пользователей.

Наконец, в мессенджере появилась возможность добавить в профиль больше подробностей о себе.

Источник: Telegram