Telegram официально запустил голосовые звонки в версиях мессенджера для Windows, macOS и Linux

Как и было обещано, сегодня разработчики защищенного мессенджера Telegram запустили голосовые звонки в обычной версии своего настольного приложения для платформ Windows, macOS и Linux.

В описании обновления разработчики гарантируют безопасность и отмечают, что звонки «постоянно совершенствуются с помощью искусственного интеллекта», что бы это не означало.

За безопасность звонков в настольной версии приложения отвечает та же система шифрования с проверкой безопасности подключения через последовательность эмодзи включительно, что и в мобильных версиях приложения.

Кроме того, как и в мобильной версии приложения, в Telegram Desktop можно установить настройки приватности для звонков и посмотреть список последних вызовов.

Вместе со звонками в новой версии настольного приложения Telegram появилась панель с эмодзи, стикерами и GIF-анимациями, которая отображается при открытии окна мессенджера на весь экран. Закрыть ее можно, нажав на символ эмодзи в панели набора текста.

Администраторам чатов обновление принесло возможность удалять сообщения пользователей, а владельцам супергрупп (чатов, вмещающих до 5 тысяч участников) — управлять «черными списками» пользователей.

Источник: vc.ru