Teleport – новый «вирусный» фоторедактор на базе нейронных сетей, позволяющий естественно красить волосы в различные цвета

На днях компания Teleport Future Technologies выпустила фоторедактор Teleport, который позволяет красить волосы человека на фото в любой цвет. Сервис использует ряд технологий на базе нейронных сетей, благодаря чему итоговый результат выглядит весьма натурально, как будто волосы и правда были такого цвета изначально.

Приложение Teleport очень простой в использовании продукт: достаточно сделать снимок и выбрать понравившийся фильтр из каталога. Программа может работать как с основной, так и с фронтальной камерой. Полученным результатом можно поделиться с друзьями в Instagram, Facebook или просто сохранить в память смартфона.

Приложение разрабатывалось последние семь месяцев и в первый же день его установили более 500 тыс. пользователей. По состоянию на 31 июля Teleport, доступный как на Android (Google Play), так и на iOS (App Store), скачали 1,5 млн пользователей. Иными словами, пользовательская база данного приложения растет завидными темпами, не по дням, а по часам, как принято говорить в таких случаях. Отдельно разработчики отмечают, что только в Instagram ссылкой на приложение поделилось более 74 тыс. пользователей. В числе знаменитых личностей, поддержавших разработку своими снимками в Instagram, упоминаются Ольга Бузова, Регина Тодоренко и Саша Спилберг. Общий же охват в соцсетях уже перевалил за 180-200 тыс.

Сама компания-разработчик Teleport Future Technologies зарегистрирована в США. Ее основатели – Владислав Уразов и Богдан Матвеев. Ментором проекта является Виктор Кох. Недавно стартап привлек $1 млн частных инвестиций и сейчас планирует расширение бизнеса в США и Азии. Отметим, что глава Teleport Владислав Уразов – украинец, он вырос в Одессе, но сейчас проживает в Москве. Помимо Уразова в команде Teleport работает еще пятеро украинцев. Весь штат Teleport, включая основателей, насчитывает 30 человек.