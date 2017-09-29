Telia, Ericsson и Intel провели первую в Европе публичную демонстрацию 5G, обеспечив интернетом пассажиров круизного лайнера и подключив к виртуальной реальности экскаваторщика

Телекоммуникационный холдинг Telia Company совместно с компаниями Ericsson и Intel Corporation впервые протестировал в Европе публичную 5G-сеть. В ходе тестов специалисты компании предоставили связь нового поколения пассажирам круизного лайнера в порту Таллинна, а также позволили оператору экскаватора удаленно управлять строительной техникой в дополненной реальности.

В первом случае базовая станция стандарта 5G была установлена на судне эстонской компании Tallink. Полученый с помощью БС мобильный интернет использовался информационной и коммуникационной системами лайнера, а также раздавался 2000 пассажирам с помощью Wi-Fi маршрутизаторов. Пользователи должны были оценить высокую скорость и улучшенное качество связи, которые не так часто удается получить пассажирам морского транспорта.

Второй кейс использования 5G-решений был построен на возможности удаленно управлять тяжелой строительной техникой в режиме реального времени. Для этого оператора поместили в комфортные условия офиса, где он смог выполнять свою работу, сидя в удобном кресле в очках виртуальной реальности. Кроме высокой скорости доступа в этом случае на первый план выходит низкий уровень задержки сигнала, так как иначе оператор рискует не успеть среагировать на изменение ситуации.

Тестовое решение построено на базовой станции от Ericsson и платформе Intel 5G Mobile Trial Platform от Intel. Отметим, что в 2016 году Telia Company и Ericsson озвучили план действий, согласно которому абоненты первой из Таллинна, Стокгольма и Хельсинки смогут пользоваться 5G-сетями уже в 2018 году.

Напомним, что первым государством в мире, которое получит 5G-связь на всей своей территории, должен стать Сан-Марино, причем это должно произойти уже к концу 2018 года. А в Японии тестирование 5G-сетей в диапазоне 4,5 ГГц стартует в 2018 году, при этом уже в 2020 году их запустят в коммерческую эксплуатацию

Источник: Telia Company