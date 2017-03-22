«Теперь можно и 1 Гбит/с»: Укртелеком отчитался о полуторакратном росте скорости доступа в интернет после модернизации сети в Днепре

Публичное акционерное общество «Укртелеком» сообщило о том, что в результате модернизации сети в Днепре у компании появилась возможность предоставлять абонентам интернет на скорости до 1 Гбит/с. Также представители «Укртелекома» отметили, что в среднем скорость интернета у существующих клиентов в Днепре улучшилась в 1,5 раза.

Новое оборудование уже установлено в Шевченковском, Соборном и Центральном районах города, при этом до конца первого полугодия текущего года будет установлено 220 шкафов и около 70 тысяч абонентов будут переведены на обновленную сеть.

Благодаря технической модернизации сети клиенты компании получают доступ к обновленным сервисам, среди которых цифровая телефония и «Интерактивное ТV», а также к новым услугам – доступу в интернет по технологии VDSL на скорости от 50 Мбит/с. К тому же появляется возможность проведения в квартиру или офис оптического кабеля, что обеспечивает скорость от 200 Мбит/с до 1 Гбит/с.

У всех ADSL-абонентов увеличится скорость доступа к сети, при этом существующим клиентам с тарифными планами без ограничения скорости будет предложено перейти на технологию VDSL. Пользователям архивных тарифных планов оператор предложит пользоваться новыми услугами с высокой скоростью или сохранение старых условий.

Напомним, что 2016 году Укртелеком анонсировал начало технической модернизации в Днепре — всего за 2,5 года в городе планируется установить 460 новых активных шкафов, которые заменят 45 устаревших АТС 60-90-х годов прошлого века. Помимо этого, Укртелеком планирует заменить медные линии на оптические, что позволит построить высокоскоростную оптическую сеть длиной до 1000 км. Общие инвестиции в модернизацию составляют около 400 млн грн, благодаря чему будут охвачены все районы Днипра.

Модернизация днепровской сети проходит в рамках масштабной программы технической модернизации Укртелекома, которая осуществляется при технической поддержке Huawei и финансовой – от China Development Bank. Общие инвестиции в модернизацию сети до 2018 года составят 250 млн долларов, а всего за 2,5 года планируется модернизировать сеть Укртелекома в 6 крупнейших городах Украины: Киеве, Запорожье, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

Источник: Укртелеком