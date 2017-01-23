Теперь официально: смартфон Samsung Galaxy S8 не будет представлен на MWC 2017

О том, что в этом году Samsung впервые за долгое время (три года, если быть точным) нарушит традицию анонса нового поколения смартфонов Galaxy S на выставке MWC, ежегодно проходящей в феврале-марте, мы слышали уже не раз. Но теперь эта информация получила официальное подтверждение.

Компания Samsung в лице главы мобильного подразделения Ди Джей Коха подтвердила, что смартфон Galaxy S8 пропустит MWC 2017 и будет представлен несколько позже. Точную дату презентации Galaxy S8 Ди Джей Кох, к сожалению, не назвал. Если верить последним слухам, то это 29 марта. Ожидается, что в продажу Galaxy S8 поступит в продажу в конце апреля по цене от €850.

Незначительная задержка вполне понятна и объяснима. Очевидно, что южнокорейский гиганта не хочет торопить события, а вместо этого сосредоточиться на ужесточенной процедуре контроля качества продукции. Напомним, сегодня утром компания назвала проблемы с аккумуляторами в качестве причин возгорания смартфонов Galaxy Note7 и анонсировала обновленную восьмиуровневую программу тестирования аккумуляторов, которая будет применяться ко всем моделям с этого года.

Ожидается, что флагманская линейка смартфонов Galaxy S8 будет представлена двумя моделями: обычной Galaxy S8 и версией Galaxy S8 Plus с более крупным экраном и сдвоенной основной камерой. Обе получат безрамочный дизайн, голосового помощника нового поколения Bixby, для которого даже будет предусмотрена специальная кнопка, лишаться кнопки Home и разъема 3,5 мм.

Источник: The Verge