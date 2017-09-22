Tesla анонсировала прекращение продаж самой доступной Model S

Компания Tesla намерена прекратить продажи наиболее доступной модификации электромобиля Model S 75. Автомобиль, цена на который начинается с отметки $69,5 тыс, станет недоступным для заказа после 24 сентября. После распродажи складских запасов эта модель полностью будет снята с продажи.

Таким образом, теперь самой доступной версией в модельном ряду Model S будет автомобиль Model S 75D. В отличие от Model S 75, он является полноприводным и оснащается двумя электрическими моторами. Соответственно, цена Model S 75D несколько выше и составляет $74,5 тыс. за базовую конфигурацию. Отметим, теперь все электромобили Model S и Model X в модельном ряду Tesla будут оснащаться двумя моторами – по одному для каждой оси. Единственным автомобилем Tesla с одним двигателем, передающим тяговое усилие на задние колёса, останется модель начального уровня Model 3.

Скорее всего, отказ от продаж версии Model S 75 связан с желанием компании не допустить внутренней конкуренции между различными моделями. Дело в том, что, несмотря на сравнительно низкую заявленную стоимость Model 3 на уровне $35 тыс, фактическая её цена с учётом дополнительных опций будет приближаться к $40 тыс. и даже $50 тыс.

Источник: The Verge