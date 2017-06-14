Tesla Model X — самый безопасный автомобиль в своем классе, по версии NHTSA [видео краш-тестов]

У электромобилей Tesla есть множество достоинств, немалую часть которых связана с безопасностью. Причем речь здесь не только об активных системах безопасности (функции автоматического управления и предотвращения ДТП), но и о пассивной безопасности. Что тут и говорить, если автомобили этого производителя считаются одними из самых безопасных в мире.

И вот вам лишнее тому подтверждение – на этой неделе Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США (NHTSA) по результатам проведения соответствующих краш-тестов присвоило кроссовер Mode X наивысшую оценку (пять баллов из пяти возможных) в каждой из категорий и подкатегорий рейтинга безопасности NHTSA. То есть, Model X стал первым автомобилем класса SUV за историю тестов NHTSA, получившим максимальные баллы во всех категориях. Как сказано в сообщении компании, по оценочным критериям NHTSA Model X уступает только Model S, которая в свое время сломала оборудование для краш-тестов.

В процессе тестирования учитывалась вероятность получения водителем и пассажирами травм при лобовом и боковом столкновении, а также ударе сзади. Видео проведения каждого из испытаний можно посмотреть ниже:

Отметим, что за время проведения тестов машину ни разу не удавалось опрокинуть на крышу.

В Tesla объясняют, что столь высокая безопасность Model X в сравнении с автомобилями класса SUV с ДВС обусловлена естественными свойствами конструкции электромобиля. Это, в числе прочего, отсутствие двигателя под капотом, что позволило увеличить зону деформации кузова для поглощения энергии при ударе на высокой скорости, а также низкий центр тяжести благодаря блоку аккумуляторных батарей под полом.

Источник: Tesla