Tesla модернизирует свой завод во Фримонте для начала серийного выпуска электромобилей Model 3; водители теперь могут проверять наличие свободных мест на станциях Supercharger

Агентство Reuters поделилось эксклюзивной информацией о том, что Tesla планирует начать пробный выпуск электромобилей Model 3 уже 20 февраля, но затем ресурс The Verge сделал существенное уточнение: в самое ближайшее время собирать автомобили никто не будет.

Первоначально Tesla планировала начать серийный выпуск Model 3 в июле, а сейчас компания готовится заказать пробные партии компонентов для Model 3 у поставщиков для последующей оценки их качества.

Прежде чем начать массовое производство электромобилей Model 3, компании еще предстоит провести соответствующие подготовительные работы на собственном заводе во Фримонте, где и будут собираться автомобили. Так сообщается, что в этом месяце производство Model S и Model X на заводе будет приостановлено примерно на одну неделю, чтобы подготовиться к началу выпуска Model 3. За это время компания планирует провести модернизацию покрасочного цеха и провести общее техническое обслуживание сборочных линий. В своем сообщении The Verge представитель Tesla также отметил, что эта незначительная заминка позволит компании сделать все необходимое, чтобы начать выпуск Model 3 позже в этом году и уже к 2018 году довести объемы выпуска до 500 тыс. автомобилей в год. Также компания выразила уверенность, что это не приведет к каким-либо задержкам по текущим заказам, поскольку время простоя будет компенсировано дополнительными рабочими днями.

Отметим, что с 2012 года компания Tesla выполнила уже несколько модернизаций завода, в последний раз в 2014 году в рамках подготовки к запуску в серию кроссовера Model X.

Кроме того, в последнем обновлении навигационного ПО появилась одна весьма полезная возможность – отображение свободных точек подключения на станциях Supercharger. Теперь водители Supercharger смогут легко найти на карте ближайшую станцию Supercharger, где есть свободные места, тем самым избежав попадания в неприятную ситуацию, когда уже по приезду на станцию выясняется, что свободных мест нет. Напомним, в конце прошлого года Tesla, реагируя на многочисленные случаи злоупотребления, ввела финансовый сбор за простой электромобилей на станциях быстрой зарядки Supercharger – $0,4 за каждую минуту.

Источник: The Verge (1 и 2)