Tesla Motors теперь называется просто Tesla

Подавляющее большинство профильных тематических ресурсов уже давно пишут название компании Tesla Motors сокращенно – Tesla. К тому же Tesla – это не только электромобили, но и аккумуляторные батареи для домохозяйств и корпораций, а после недавнего слияния с SolarCity еще и продукция для фотоэлектрических систем и солнечные крыши. Нынешнее решение сократить название Tesla Motors до просто «Tesla» – лишь формальность, отражающая вышеописанное расширение бизнеса компании.

Основатель и глава компании Илон Маск без особого стеснения рассказывает о своих амбициозных планах относительно компании Tesla, которые простираются намного дальше одного только рынка электромобилей. Летом прошлого года бизнесмен представил миру вторую часть своего стратегического плана развития компании на следующие 10 лет, куда входят упомянутые выше солнечные крыши, выпуск электрических грузовиков и электробусов, разработка автопилота, который будет в 10 раз более безопасным по сравнению с ручным управлением, запуск сервиса совместного пользования электромобилями и многое другое.

Перемены в названии компании Tesla перекликаются с ребрендингом и расширением бизнеса еще одной хорошо известной нашим читателям IT-компании. Конечно же в данном случае речь идет об Apple. В прошлом месяце исполнилось ровно 10 лет с того момента, как покойный Стив Джобс представил оригинальный iPhone. Одновременно компания отбросила из своего названия слово «Computer» и стала называться просто Apple.

Источник: The Verge