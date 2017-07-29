Tesla начинает продажи электромобилей Model 3, дальнобойная версия с запасом хода 500 км стоит $44 тыс.

Как и было обещано, вчера поздно вечером (у нас уже было утро дня сегодняшнего) на заводе Tesla в американском Фримонте состоялась торжественная церемония вручения первых товарных машин Model 3 покупателям, оплатившим предварительный заказ. Всего было передано 30 машин. Видеозапись мероприятия уже есть на сайте компании.

Данное мероприятие знаменует открытие новой главы в истории компании Tesla, ведь дальнейшее развитие компании полностью зависит от продаж Model 3, которую многие тематические ресурсы называют революционным электромобилем. В контексте влияния Tesla на рынок в целом данное суждение вполне можно считать справедливым.

Практически все об электромобиле Tesla Model 3 мы знали заранее, так что остановимся на основным моментах и подведем итоги.

Теперь, когда Tesla Model 3 официально поступила на рынок по цене от $35 тыс. ($25 тыс. в Калифорнии) производитель намерен сконцентрироваться на быстром наращивании объемов выпуска Model 3. В августе покупателям будет доставлено еще 100 электромобилей, а в сентябре — более 1500. К декабрю объем выпуска Tesla Model 3 должен достичь 20 000 штук в месяц. Несмотря на экспоненциальное наращивание темпов производства, компании понадобится около двух лет, чтобы выполнить все те более 400 тыс. заказов, собранных с марта прошлого года. Сейчас новых клиентов ориентируют на середину 2018 года в качестве срока получения электромобиля, но с учетом интереса к этой модели можно вполне прогнозировать скорый сдвиг на более поздние сроки.

Как мы уже выяснили ранее, финальный вариант Tesla Model 3 не особо отличается от последних тестовых образцов, которые часто замечали на дорогах в последнее время. Касательно интерьера, Model 3 действительно лишена привычной панели приборов. Ее роль здесь отведена огромному дисплею диагональю 15 дюймов, установленном в горизонтальной ориентации по центру торпедо, украшенной деревянной вставкой на всю длину. Довольно спорное с точки зрения эргономики решение, хотя выглядит салон красиво и для окончательных выводов нужно дождаться первых тест-драйвов.

Базовая версия Tesla Model 3 характеризуется запасом хода 354 км (в американском тестовом цикле EPA), разгоняется с 0 до 96 км/ч за 5,6 секунды и имеет максимальную скорость 209 км/ч. Версия Long Range с батареей повышенной емкости стоит $44 тыс. Она предлагает 498 км на одном заряде, а с 0 до 96 км/ч разгоняется за 5,1 секунды. Для сравнения, Chevrolet Bolt, который является прямым конкурентом Tesla Model 3, при цене $37 500 предлагает 383 км на одной зарядке и ускоряется до 96 км/ч через 7 секунд после старта.

Ориентировочно, весной 2018 года должны выйти полноприводные версии Tesla Model 3 с двумя моторами, но точных данных пока нет.

Автомобиль Tesla Model 3 предлагается в шести вариантах цветового исполнения кузова: стандартном черном, двух вариантах серебристого металлика, синем металлике, перламутровый белом и красном. Все цвета, кроме черного, стоят $1000.

В базовой комплектации Tesla Model 3 оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками. В качестве опции за дополнительные $1500 можно установить 19-дюймовые «спортивные» диски. Еще есть «премиум-пакет» за $5000. Сюда входит подогрев передних сидений с электроприводом и возможность регулировки в 12 направлениях, подогрев руля и автоматически складывающиеся боковые зеркала, программируемые профили, деревянные вставки в салоне, более мощная акустика с увеличенным числом динамиков и дополнительным сабвуфером, панорамная крыша, светодиодные противотуманные фары и центральная консоль с двумя док-станциями для смартфонов.

Выступая с речью перед журналистами, Илон Маск отметил, что команда проделала титаническую работу и лучшего предложения за такую же цену днем с огнем не сыщешь. Он упомянул, что в машине есть 10 тыс. уникальных компонентов. Кроме того, Model 3, как и старшие Model S и Model X, оснащаются последней версией автопилота. Его работу обеспечивают восемь камер, которые создают панорамную картинку вокруг автомобиля, 12 ультразвуковых датчиков, вычисляющих расстояние до препятствия, радар, установленный в носовой части и бортовой компьютер, который обрабатывает собранные данные. Правда, чтобы активировать продвинутую систему автопилота (Enhanced Autopilot), который умеет самостоятельно перестраиваться, съезжать и въезжать на автострады, а также самостоятельно парковаться, нужно будет доплатить $5000. В дальнейшем Enhanced Autopilot можно будет обновить до полноценного автопилота, который сможет управлять автомобилем полностью самостоятельно, но за дополнительные $3000.

Автомобиль Tesla Model 3 немного короче Model S – 4978,4 мм против 4693,92. Другие габаритные параметры Tesla Model 3: ширина — 1849,12 мм (1932,94 с зеркалами), высота — 1435,1 мм, колесная база — 2875,28 мм. Дорожный просвет Tesla Model 3 — 13,97 мм.

Источник: Tesla, Engadget и The Verge