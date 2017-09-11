Tesla начнет устанавливать новые компактные скоростные зарядки City Supercharger в центрах крупных городов

Представители Tesla считают, что самым удобным способом зарядки электромобилей является домашняя зарядка на ночь, чего по их мнению вполне достаточно для большинства пользователей. Для тех же, кто использует электромобили для более длительных путешествий, компания построила сеть мощных зарядных станций Superchargers, расположенных на скоростных шоссе и в ключевых местах популярных туристических маршрутов.

Также компания установила тысячи более компактных индивидуальных зарядных станций Destination Charging рядом с отелями, ресторанами и другими местами отдыха для того, чтобы электромобили могли подзарядиться, пока их владельцы отдыхают и развлекаются.

Destination Charging

Теперь же в Tesla объявили о новой волне расширения зарядных станций Supercharger, которая коснется центров городов (начнут с Чикаго и Бостона). Компания будет устанавливать станции Supercharger в новом дизайне на стоянках супермаркетов, торговых центров и обычных парковках, расположенных в центральных районах крупных городов. Ценовая политика в данных электрозаправках будет идентична ценам на крупных заправках Supercharger на скоростных трассах.

Superchargers

Новая конструкция City Supercharger требует меньше места, а значит позволит устанавливать больше зарядок на той же площади, что чрезвычайно важно для плотной застройки современных городов, где свободное место буквально на вес золота.

Помимо более компактного дизайна, в Tesla решили использовать переработанную электронную начинку, которая выдает 72 кВт на каждый электромобиль, причем вне зависимости от того, сколько электромобилей подключено к соседним зарядкам. Таким образом, с помощью новых City Supercharger практически любую Tesla можно будет зарядить за 45-50 минут.

Источник: Tesla