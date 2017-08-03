Tesla нарастила выручку более чем вдвое, но зафиксировала рекордный убыток из-за затрат на запуск Model 3, на которую ежедневно поступает 1800 новых заказов

В конце прошлой неделе Tesla передала заказчикам первые 30 электромобилей Tesla Model 3. Сейчас компании жизненно необходимо колоссальными темпами наращивать производство с учетом того, что количество предварительных заказов на эту модель уже перевалила за 500 тыс. И здесь многое будет зависеть от продаж премиальных Model S и Model X.

Как следует из отчета Tesla за последний квартал (второй квартал 2017 финансового года), который завершился 30 июня, компании удалось нарастить продажи электромобилей, но недостаточно сильно, чтобы компенсировать затраты, связанные с запуском Tesla Model 3, поэтому квартал завершился рекордными убытками. Говоря точнее, чистый убыток оказался равен $336 млн. Это самый плохой результат за всю историю компании. Для сравнения, за тот же период годом ранее убытки компании составляли $293,2 млн (за всю историю у Tesla было лишь два прибыльных квартала).

При этом выручка производителя за год выросла более чем вдвое и достигла $2,79 млрд. Это также существенно выше ожиданий аналитиков Уолл-стрит, прогнозировавших доход на уровне $2,55 млрд. В то же время капитальные вложения, связанные с подготовкой к запуску Tesla Model 3, в минувшем квартале составили целых $959 млн, а еще объем денежных средств сократился на $51 млн – это на 200% больше, чем было затрачено кварталом ранее. Все это объясняет пугающие убытки в $336 млн. Вместе с тем, несмотря на это и предостережения Маска о том, что наращивать темпы выпуска Tesla Model 3 будет чрезвычайно сложно, к моменту закрытия торгов 2 августа акции компании выросли в цене на 6% – до $336,40. То есть, инвесторы уверены, что компания легко преодолеет все трудности.

Tesla также заявила, что рассчитывает на рост количества заказов Model S и Model X во втором полугодии 2017 года, равно как и на увеличение объема депозитов по заказам на Model 3. К слову, ежедневно компания получает 1800 новых заказов на Model 3.

Model 3 production ramp S-Curve pic.twitter.com/QpCiGKiVWG — Tesla (@TeslaMotors) July 29, 2017

Компания еще раз подтвердила, что к декабрю планирует выйти на объем в 20 000 автомобилей в месяц, а в какой-то момент в 2018 году нарастить производство до 40 тыс. автомобилей в месяц. Но даже при таких объемах выпуска новые заказчики получат свои автомобили не раньше конца 2018 года.

Что же касается количества поставленных на рынок автомобилей, свой изначальный план по поставкам на первое полугодие 2017 года Tesla не выполнила – вместо 50 000 было отгружено 47 077 автомобилей Model S и Model X. Если выделить только результаты второго квартала, то суммарные поставки окажутся равными 22 026 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее поставки машин Tesla увеличились на 53%. Производство автомобилей по итогам квартала выросло в годовом выражении на 40%, достигнув 25 706 машин. Разница между объемом произведенных и поставленных машин либо находилась в пути к клиентам, либо разошлась в дилерские салоны в качестве подменных и тестовых электромобилей. Отдельно производитель отмечает, что демонстрации помогли увеличить заказы на Model X на 20% в годовом и квартальном выражении.

Источник: The Verge и Recode