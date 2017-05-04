Tesla отчиталась за первый квартал 2017 года: за год доход вырос почти вдвое — до $2,7 млрд, а поставки автомобилей составили рекордные 25051 штук. Производство Model 3 начнется в июле

Компания Tesla опубликовала очередной квартальный отчет – на ее бухгалтерском календаре 31 марта завершился первый квартал 2017 финансового года – и сообщила о рекордном количестве поставленных на рынок автомобилей. В первом квартале текущего года производитель поставил клиентам 25 051 автомобилей, став еще ближе к выполнению плана по поставкам на первое полугодие. Как мы уже отмечали ранее, в первой половине 2017 года компания рассчитывает отгрузить 47-50 тысяч электромобилей. Производитель также отмечает, что объемы производства выросли на 64% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Приведенные в отчете цифры – хороший знак для компании, которая в прошлом часто откладывала производство автомобилей из-за различных проблем. Похоже, что Model 3 это не коснется и ее производство начнется вовремя – в июле. В отчете компания в очередной раз заверила в этом. Последние несколько месяцев по дорогам в Калифорнии разъезжают предсерийные Model 3, производитель выполняет последние тесты и дорабатывает ПО машины. На первом этапе планируется производить около пяти тысяч Model 3 в неделю, а в течение 2018 года увеличить производство до десяти тысяч электромобилей этой марки в неделю.

Некоторые аналитики выразили недоверие обещаниям производителя. К примеру, старший аналитик Investing.com Клемент Тибо заявил, что Tesla нужно начать с 10 тыс. машин в неделю, чтобы выйти на озвученные ранее Маском объемы в 500 тыс. автомобилей в 2018 году.

И все-таки, чистый убыток Tesla за отчетный период оказался выше ожиданий – $1,33 в расчете на одну акцию, тогда как аналитики с Уолл-стрит ожидали $0,81. Впрочем, доход компании за год вырос почти вдвое и составил $2,7 млрд, что немного выше прогнозируемых $2,62 млрд. Для сравнения, в прошлом квартале Tesla выручила $2,28 млрд.

Если выделить только деятельность, связанную с выпуском электромобилей, доход оказывается равным $2,29 млрд. Это на 123% больше, чем год назад и на 15% больше, чем в прошлом квартале. Доход от продаж продукции для выработки и хранения энергии составил $213,9 млн против $22,72 млн годом ранее. Еще $192,72 млн принесли сервисы и прочие направления. Операционные расходы за квартал составили $925,46 млн. Из них на НИОКР было потрачено $322 млн.

В обращении к инвесторам компания повторила слова главы Илона Маска о неверности суждений касательно того, что Model 3 станет лучше нынешнего седана люкс-класса Model S.

«Model S всегда будет отличаться бо́льшим запасом хода, лучшей динамикой разгона, более высокой мощностью, бо́льшим количеством пассажирских мест, бо́льшим количеством дисплеев (два) и бо́льшим количеством опций, и все наши модели – S, X и 3 – будут иметь одинаковый набор функций Autopilot. Мы намерены и дальше четко информировать об этих различиях, чтобы избежать любой путаницы и распространению ошибочных представлений», – говорится в заявлении.

Аналитики советуют не зацикливаться на этом в целом успешном квартале и сходятся во мнении, что следующие несколько кварталов будут судьбоносными для компании.

«Общественное мнение о компании лучше, чем ее финансовое положение, и высокая цена акций кажется незаслуженной, с инвестиционной точки зрения», – добавил Клемент Тибо.

Напомним, недавно акции Tesla выросли до рекордного максимума, в результате чего компания Илона Маска сначала обогнала по рыночной капитализации Ford, а затем и GM, став самой дорогой автомобильной компанией в США.

Одновременно Илон Маск поделился новыми подробностями о новой модели Tesla Model Y, но об этом мы расскажем в другой новости.

Источник: The Verge и Tesla