Tesla отзывает около 53 тыс. машин из-за возможных проблем со стояночным тормозом

Компания Tesla распространила сообщение о добровольном отзыве электромобилей Model S и Model X. В общей сложности отзыву подлежит примерно 53 тыс. машин – это почти две трети объема автомобилей, выпущенных компанией в 2016 году. Причина заключается в браке, который может присутствовать в стояночном тормозе.

Из-за производственного дефекта у некоторых владельцев автомобилей Tesla Model S и Model X могут быть проблемы со снятием машины с тормоза. Речь идет об автомобилях, которые выпускались в с февраля по октябрь 2016 года.

В разосланном клиентам электронном письме производитель заверяет, что что эта проблема, не представляет опасности для владельцев машин. Tesla также утверждает, что проблема не затронула все автомобили, процент брака составляет менее 5%. Проблема решается путем замены тормозов, которая, по утверждению производители, займет около 45 минут.

Отметим, что Tesla и раньше проводила отзывные кампании своих автомобилей и ничего страшного или угрожающего бизнесу компании в этом отзыве нет. Напомним, осенью 2015 года Tesla отозвала 90 тыс. электромобилей Model S из-за единственного сообщения о неисправности, связанной с ремнем безопасности. Причем, опять-таки, никаких неприятностей эта проблема не спровоцировала. А в 2014 году компания отозвала и заменила примерно 30 тыс. зарядных устройств.

Источник: TechCrunch и Tesla