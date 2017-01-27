Tesla подала в суд на бывшего руководителя проекта Autopilot за кражу технологических секретов и переманивание ее сотрудников

На днях Tesla подала иск против бывшего руководителя команды по разработке фирменной функции Autopilot Стерлинга Андерсона. Помимо Андерсона, в качестве ответчика в иске фигурирует Крис Урмсон, до недавнего времени руководящий проектом разработки самоуправляемого автомобиля в компании Google. Под конец прошлого года Урмсон принял решение покинуть Google, чтобы заняться разработкой технологий автоматического вождения в составе собственной компании, которая будет финансироваться за счет частных инвесторов.

В исковом заявлении (копию можно найти в конце заметки), направленном компанией в окружной суд Центрального округа штата Калифорнии в городе Санта-Ана, сказано, что Андерсон пытался переманить по меньшей мере 12 инженеров Tesla в недавно основанную Урмсоном компанию Aurora Innovation. Своими действиями Андерсон, как пишут составители иска, нарушил соглашение о запрете переманивания кадров, действующее еще год с момента увольнения. Кроме того, Андерсон обвиняется в краже технологических секретов компании. Якобы он незаконно завладел «сотнями гигабайт» секретной информации, которую планировал использовать для своей компании, а также предпринял действия, чтобы скрыть факт кражи и замести все следы.

В Tesla утверждают, что Крис Урмсон, возглавляющий Aurora Innovation, не только «все знал» и «подбивал Андерсона нарушить договоренности с Tesla», но и пытался дестабилизировать отношения между компанией и ее сотрудниками, обещая некие финансовые преимущества. Кстати, двух сотрудников Tesla Андерсону и Урмсону все же удалось переманить.

«Tesla не может сидеть сложа руки и наблюдать, как такой сотрудник, как Андерсон, использует свое служебное положение, злоупотребляет оказанным ему доверием и неоднократно нарушает условия контракта, чтобы получить конфиденциальную служебную информацию для конкурирующей компании и скрыть это», – говорится в документе.

Tesla требует от ответчиков возместить причиненный их действиями ущерб, точную сумму должен определить суд присяжных. Компания Илона Маска также просит суд проверить возможное незаконное использование ее разработок в компании Aurora Innovation.

В Aurora Innovation, конечно же, все отрицают. В распространенном компанией заявлении говорится, что обвинения Tesla являются безосновательными, а сама компания «демонстрирует пугающие признаки паранойи и нездоровую боязнь конкуренции».

Остается добавить, что Андерсон возглавлял направление по разработке автопилота Tesla с ноября 2015 года до января 2017 года. В начале этого месяца в эту должность вступил ветеран Apple Крис Латтнер.

Источник: The Verge и Meduza