Tesla покажет финальный вариант Model 3 в июле, электрический грузовик — в сентябре, а пикап — в ближайшие 1,5-2 года

Исполнительный директор компании Tesla Илон Маск на своей страничке в социальной сети Twitter официально сообщил о том, что финальный вариант Tesla Model 3 будет представлен в июле. С большой долей вероятности можно утверждать, что одновременно будут объявлены цены, доступные варианты, запас хода на одной подзарядке, а также показан салон, который, как ранее неоднократно подмечал сам Маск, очень напоминает интерьер космического корабля.

Как мы уже сообщали, серийное производство Model 3, который станет самым доступным электромобилем в линейке Teslа, начнется в сентябре 2017 года, а первые автомобили могут быть доставлены владельцам уже в конце года. Ранее компания в кратчайшие сроки собрала почти 400 000 предзаказов на Model 3 и в начале этого года продала акций на $1,2 млрд для наращивания производственных мощностей. Текущие планы производителя – нарастить объемы выпуска автомобилей до 500 тыс. штук до 2018 года, а затем до 1 млн единиц – к 2020 году, но обо всем этом мы уже писали и не раз.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level. — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2017

В серии других твитов Илон Маск сделал еще ряд весьма интересных объявлений. Первое – уже в сентябре этого года компания планирует представить электрический грузовик. Никаких конкретных деталей о машине Маск не привел, но отметил, что это будет «новый уровень» и поблагодарил команду инженеров за «невероятную работу».

@NoahMagel Pickup truck unveil in 18 to 24 months — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2017

Второе объявление касается электрического пикапа Teslа, который также является частью стратегического плана развития Tesla. Его выход должен состояться в следующие 18-24 месяца.

@SamGonzales Next gen Roadster will be convertible — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2017

Также Маск подтвердил, что следующее поколение спортивного автомобиля Tesla Roadster будет «кабриолетом» с откидным верхом.

Напомним, в прошлом году на пресс-конференции по итогам работы компании во втором квартале 2016 финансового года Илон Маск заявил, что выход электрического грузовика и микроавтобуса на базе Model X состоится в нынешнем году.

Источник: Twitter Илона Маска