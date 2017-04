Tesla покажет финальный вариант Model 3 в июле, электрический грузовик — в сентябре, а пикап — в ближайшие 1,5-2 года

Исполнительный директор компании Tesla Илон Маск на своей страничке в социальной сети Twitter официально сообщил о том, что финальный вариант Tesla Model 3 будет представлен в июле. С большой долей вероятности можно утверждать, что одновременно будут объявлены цены, доступные варианты, запас хода на одной подзарядке, а также показан салон, который, как ранее неоднократно подмечал сам Маск, очень напоминает интерьер космического корабля.

Как мы уже сообщали, серийное производство Model 3, который станет самым доступным электромобилем в линейке Teslа, начнется в сентябре 2017 года, а первые автомобили могут быть доставлены владельцам уже в конце года. Ранее компания в кратчайшие сроки собрала почти 400 000 предзаказов на Model 3 и в начале этого года продала акций на $1,2 млрд для наращивания производственных мощностей. Текущие планы производителя – нарастить объемы выпуска автомобилей до 500 тыс. штук до 2018 года, а затем до 1 млн единиц – к 2020 году, но обо всем этом мы уже писали и не раз.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level.

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2017