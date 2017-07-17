Tesla построит ещё две или три фабрики Gigafactory в США

Компания Tesla намерена увеличить количество фабрик Gigafactory, чтобы удовлетворять растущий спрос на электромобили и системы хранения энергии.

Теперь глава компании Tesla Элон Маск (Elon Musk) уточнил, что в США планируется открыть «2 или 3» таких фабрики на протяжении «нескольких следующих лет». Такое заявление он сделал, выступая перед Национальной ассоциацией губернаторов (организация, членами которой являются губернаторы штатов и территорий Соединённых Штатов Америки). Вероятно, Маск надеялся заручиться поддержкой губернаторов, которые смогли бы помочь ему открыть соответствующие предприятия в своих штатах. Однако он не уточнил, когда и где именно начнётся строительство новых фабрик Gigafactory.

Во время выступления перед губернаторами Элон Маск затронул и другие темы. В частности, он не возражает против законодательного регулирования работы самоуправляемых автомобилей. Но, по его мнения, такие регулирующие правила должны постепенно ослабевать по мере развития технологии. Также он отметил, что безопасность является основным приоритетом развития автотранспорта. Маск отметил, что в электромобилях Tesla уже используется «специальное шифрование», которое защищает важные системы автомобиля (например, трансмиссию и тормозную систему) и призвано не допустить вмешательства хакеров.

Источник: Engadget