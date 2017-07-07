Tesla построит в Австралии крупнейшую в мире аккумуляторную систему резервного питания емкостью 129 МВт·ч. Ту самую, которую Илон Маск обещал за 100 дней или бесплатно

Компания Tesla, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, получила заказ от властей штата Южная Австралия на строительство системы резервного питания на базе аккумуляторов Powerpack 2 выходной мощностью 100 мегаватт и емкостью 129 МВт·ч. Об этом сообщается на сайте производителя.

Прежде всего отметим, что это тот самый проект, переговоры о котором начались в соцсети Twitter в марте этого года. Напомним, тогда основатель и глава компании Илон Маск предложил пари: если Tesla не успеет построить объект за 100 дней после подписания контракта, то передаст хранилище властям штата совершенно безвозмездно, то есть даром.

По готовности хранилище подключат к ветрякам Hornsdale Wind Farm около Джеймстауна, принадлежащим международной энергетической компании Neoen Energy. Это будет крупнейшая в мире аккумуляторная система резервного питания. Как отметил в своем твиттере Илон Маск, австралийская система резервного питания будет в три раза мощнее любой другой в мире. Ее возможностей будет достаточно, чтобы в моменты пиковых нагрузок и перебоев обеспечить электроэнергией 30 тысяч домохозяйств. Примерно такое количество домов осталось без электричества в результате шторма в сентябре 2016 год.

Финансовые детали контракта не разглашаются, но ранее Илон Маск называл тариф для систем емкостью свыше 100 МВт•ч на уровне $250 за 1 кВт•ч. То есть, путем нехитрых математических вычислений можно подсчитать, что хранилище емкостью 129 МВт•ч обойдется австралийцам примерно $32,3 млн.

Что интересно, теперь Tesla говорит, что строительство хранилища будет завершено к декабрю 2017 года (минимум через 147 дней – контракт подписали 6 июля). Остается ли в силе предложенное ранее Маском пари – вопрос открытый.

Источник: Tesla