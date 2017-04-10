Tesla представила низкопрофильные солнечные панели для жилых домов, которые выделяются приятным дизайном и производятся эксклюзивно Panasonic

Компания Tesla обновила свой сайт и добавила в раздел Energy новые солнечные панели, изготавливаемые для неё компанией Panasonic. Эти решения предназначены для использования в жилых домах.

Новые панели являются частью соглашения между Tesla и Panasonic в рамках проекта Gigafactory 2. Они будут изготавливаться компанией Panasonic на заводе Tesla для эксклюзивного использования Tesla. Сторонние установщики или частные лица не получат доступ к этой продукции. Таким образом, чтобы установить данные солнечные панели, нужно будет обращаться к Tesla.

Ранее компания SolarCity, выкупленная Tesla, использовала солнечные панели от различных поставщиков для своих коммерческих и жилых проектов. Но в скором времени эта ситуация изменится. После того, как будет запущено производство новых солнечных модулей на фабрике Gigafactory 2, Tesla будет использовать только эти панели для всех своих последующих проектов в жилой сфере. Старт производства запланирован на лето этого года.

Новые панели призваны придать более эстетический внешний вид продуктам сферы солнечной энергетики. Такой подход позволит создать характерный бренд, отличающийся от прочих устновщиков. Панели для жилой сферы являются гладкими и низкопрофильными. Они оснащены интегрированной передней каймой и не содержат видимых элементов крепежа. Система разработана компанией Zep Solar, специализирующейся на монтажном оборудовании. Она была куплена компанией SolarCity ещё до поглощения Tesla.

Длительное время Zep Solar занималась усовершенствованием систем установки, чтобы внедрение модулей осуществлялось быстрее, требовало меньших затрат, а сами установленные солнечные панели выглядели более аккуратно. И теперь эти наработки внедряются в продуктах Tesla. Сооснователь Zep Solar Дэниел Фланиган (Daniel Flanigan) теперь занимает должность старшего руководителя команды дизайна продуктов Solar Systems в Tesla и возглавляет большую команду инженеров. Именно эта команда разработала безрельсовую систему, благодаря использованию которой SolarCity смогла на половину сократить время установки панелей.

Что касается самих модулей, то их подробные технические характеристики пока не сообщаются. Известно лишь, что для них заявлена мощность 325 Вт, и Tesla утверждает, что они «превосходят отраслевые стандарты относительно требований прочности и срока службы». Неэксклюзивные панели на 325 Вт, которые Panasonic продаёт другим установщикам, имеют эффективность 21,76% и 25-летнюю гарантию на выдаваемую мощность. Фактически, эти показатели и стали стандартами в отрасли.

Tesla уже начала принимать заявки на новые панели на своём сайте.

Источник: electrek