Tesla прекращает продажи самых доступных версий Model S 60 и 60D с батареей емкостью 60 кВт•ч

В следующем месяце компания Tesla уберет из своего каталога и полностью прекратит продажи наиболее доступных версий электромобиля Tesla Model S – Model S 60 и 60D. Последним днем, когда еще можно будет заказать эти версии Tesla Model S с аккумуляторной батареей емкостью 60 кВт•ч, увидевшие свет весной прошлого года, определено 16 апреля.

После прекращения продаж Model S 60 и 60D самой доступной версией Tesla Model S станет модель с аккумуляторной батареей емкостью 75 кВт•ч. Ее стоимость – $74500 без учета федеральной (и возможно региональной) налоговой льготы. Это на $6500 дороже текущей нижней цены Tesla Model S.

На самом же деле емкость батареи самых доступных Model S 60 и 60D (как и модели Model S 70, которая предлагалась в течение ограниченного времени) составляет 75 кВт•ч, но производитель намеренно снижает ее до 60 кВт•ч программным путем. Разблокировать полную емкость можно, но лишь за дополнительную плату. В случае Model S 60 эта услуга стоит $9500.

В электронном письме, разосланном клиентам Tesla, говорится, что более доступная опция Model S с батарей емкостью 60 кВт•ч была предложена, чтобы ускорить развитие рынка электромобилей. Но подавляющее большинство покупателей Tesla Model S 60 и Model S 60D в конечном итоге снимают ограничение. И «для облегчения процесса заказа для новых пользователей» компания решила убрать из своего ассортимента вариант Model S с батарей емкостью 60 кВт•ч. Отметим, что сейчас Model S предлагается в семи вариантах с батареями разной емкости. После 16 апреля остается пять вариантов. Это при условии, что компания не выпустит новые версии Model S.

Эти и другие предпринятые производителем шаги сделаны в рамках подготовки к выпуску модели Model 3, которая станет самой доступной в ассортименте производителя и будет стоить от $35 тыс.

Источник: Electrek и The Verge