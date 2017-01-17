Tesla выпустила обновление Enhanced Autopilot для электромобилей на базе аппаратной платформы второго поколения
Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил через Twitter, что обновление Enhanced Autopilot стало доступным для загрузки для всех автомобилей с оборудованием автономного управления второго поколения, которое также известно под названием HW2. Такое оборудование установлено на новых электромобилях, включая Model S и Model X.
Обновление Enhanced Autopilot включает несколько дополнительных функций автономного управления, ориентированные на новые аппаратные решения. Речь идёт об автоматическом рулении, умном вызове автомобиля, автоматической парковке и автоматической смене полосы движения. Некоторые из указанных функций были доступными и для оборудования первого поколения, но Tesla деактивировала их для HW2 до тех пор, пока они не пройдут дополнительное тестирование. В тестировании принимали участие около 1 тыс. владельцев электромобилей Tesla, оно проводилось с начала года.
Добавим, обновление Enhanced Autopilot в настоящий момент доступно для загрузки, но пока ещё не активировано. Если всё будет хорошо, активация будет осуществлена в конце этой недели.
Источник: Engadget