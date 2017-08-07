Tesla выпустит облигаций на сумму около $1,5 млрд, чтобы привлечь дополнительные средства для наращивания производства Model 3

Прошедший квартал, как известно, завершился для Tesla не просто очередным убытком, а крупнейшим в истории относительно молодой компании, хотя рост выручки в годовом выражении оказался более чем двукратным. Причиной огромных убытков стали затраты, связанные с подготовкой к запуску новой модели для более широкой аудитории Tesla Model 3, которая пользуется достаточно большим спросом.

К настоящему времени собрано уже более 500 тыс. предзаказов на Tesla Model 3 и каждый новый день поступает 1800 новых заявок. И не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, насколько сейчас жизненно важно наращивать производство, и что каждая проволочка будет стоить компании очень дорого. Выйти на запланированные объемы производства без сдвигов в графике Tesla должны помочь около $1,5 млрд дополнительных инвестиций, которые компания Маска рассчитывает привлечь путем выпуска соответствующих облигаций.

Как пишет Reuters, именно повышенный интерес к Model 3 заставил компанию задуматься о привлечении новых инвестиций. Условия очередного финансового раунда, как и его точная дата, пока не сообщаются. Но очевидно, что таким образом автопроизводитель хочет подстраховаться. На прошлой неделе Маск предупреждал, что нарастить производство будет ой как не просто и говорил, что в будущем компанию ждет как минимум шесть месяцев «производственного ада».

Как мы уже не раз писали, Tesla планирует наращивать производство Tesla «экспоненциально»: в нынешнем квартале с конвейера сойдут 1,5 тыс. автомобилей, к декабрю компания планирует выйти на объем в 20 000 автомобилей в месяц, а в следующем году удвоить эту цифру.

По состоянию на конец второго квартала 2017 года в распоряжении у Tesla было чуть больше $3 млрд денежных средств и их эквивалентов против $3,3 млрд годом ранее и $4 млрд в предыдущем квартале. Аналитики прогнозируют, что к концу этого года счета Tesla «похудеют» на $2 млрд по сравнению с предыдущим годом.

На фоне новостей о выпуске облигаций акции Tesla, которые с начала года выросли в цене на 67%, упали на 0,5% (до $358,50) в ходе торгов до открытия биржевой сессии в понедельник, 7 августа.

Источник: Reuters