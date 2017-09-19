Tesla запатентовала установку, которая за 15 минут меняет разряженный блок батарей электромобиля на заряженный

Tesla запатентовала установку, которая за 15 минут меняет разряженный блок батарей электромобиля на заряженный

Компания Tesla планомерно работает не только над созданием новых электромобилей, но и над развитием структуры зарядных станций. Однако насколько быстрой ни была бы очередная версия Superchargers, она не может сравниться по скорости «заправки» автомобиля с классическими бензиновыми АЗС. Понимая это, Илон Маск еще в 2013 году продемонстрировал установку, которая автоматически меняла разряженный блок аккумуляторов на заряженный, причем весь процесс занимал примерно 1,5 минуты.

С тех пор новостей о станциях замены батарей от Tesla ничего не было слышно, но судя по всему, Маск не стал полностью отказываться от данной идеи. То, что работа в данном направлении ведется, подтверждает полученный в этом году патент на установку, которая осуществляет ту самую замену батарей. Правда, в отличие от демонстрации четырехгодичной давности, она не автоматическая — для процесса необходимо участие механиков, а вся процедура занимает в десять раз больше времени — 15 минут. Установка представляет собой подъемник, который приподнимает электромобиль для того, чтобы техники получили доступ к днищу, в патенте указано, что она совместима с Model S и Model X (впрочем, наверняка она сможет работать и с Model 3, Model Y и другими новинками компании).

Напомним, что как минимум альянс Renault-Nissan-Mitsubishi уже работает над системой скоростной зарядки, которая сможет за те же 15 мину добавить электромобилю 230 км запаса хода. Остальные, включая саму Tesla, заряжают батареи электромобилей до 80% емкости за 30 минут, так что предложение поменять весь блок батарей за четверть часа на этом фоне не выглядит особо привлекательным.

С другой стороны, Tesla сможет установить станции по замене батарей в таких местах, где невыгодно или невозможно построить скоростные зарядки Supercharger. Проект также может быть использован при запуске коммерческих перевозок электрогрузовиками Tesla Semi, что позволит в разы увеличить его ожидаемый запас хода от 300 до 500 км.

Напомним, что в 2015 году Tesla показала прототип зарядки в виде «металлической змеи», которая автоматически выезжате из стены и самостоятельно подключается к Model S.

Источник: TechCrunch

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