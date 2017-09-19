Tesla запатентовала установку, которая за 15 минут меняет разряженный блок батарей электромобиля на заряженный

Компания Tesla планомерно работает не только над созданием новых электромобилей, но и над развитием структуры зарядных станций. Однако насколько быстрой ни была бы очередная версия Superchargers, она не может сравниться по скорости «заправки» автомобиля с классическими бензиновыми АЗС. Понимая это, Илон Маск еще в 2013 году продемонстрировал установку, которая автоматически меняла разряженный блок аккумуляторов на заряженный, причем весь процесс занимал примерно 1,5 минуты.

С тех пор новостей о станциях замены батарей от Tesla ничего не было слышно, но судя по всему, Маск не стал полностью отказываться от данной идеи. То, что работа в данном направлении ведется, подтверждает полученный в этом году патент на установку, которая осуществляет ту самую замену батарей. Правда, в отличие от демонстрации четырехгодичной давности, она не автоматическая — для процесса необходимо участие механиков, а вся процедура занимает в десять раз больше времени — 15 минут. Установка представляет собой подъемник, который приподнимает электромобиль для того, чтобы техники получили доступ к днищу, в патенте указано, что она совместима с Model S и Model X (впрочем, наверняка она сможет работать и с Model 3, Model Y и другими новинками компании).

Напомним, что как минимум альянс Renault-Nissan-Mitsubishi уже работает над системой скоростной зарядки, которая сможет за те же 15 мину добавить электромобилю 230 км запаса хода. Остальные, включая саму Tesla, заряжают батареи электромобилей до 80% емкости за 30 минут, так что предложение поменять весь блок батарей за четверть часа на этом фоне не выглядит особо привлекательным.

С другой стороны, Tesla сможет установить станции по замене батарей в таких местах, где невыгодно или невозможно построить скоростные зарядки Supercharger. Проект также может быть использован при запуске коммерческих перевозок электрогрузовиками Tesla Semi, что позволит в разы увеличить его ожидаемый запас хода от 300 до 500 км.

Напомним, что в 2015 году Tesla показала прототип зарядки в виде «металлической змеи», которая автоматически выезжате из стены и самостоятельно подключается к Model S.

Источник: TechCrunch