«Tesla, зарядные станции и дороги»: Министр инфраструктуры Владимир Омелян дал интервью по поводу перспектив развития электромобилей в Украине [видео]

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, хорошо известный своей любовью к электромобилям, дал весьма интересное интервью основателю компании ELMOB Захару Пашуну. Показательно, что чиновник отвечал на вопросы о будущем электромобилей в Украине, сидя за рулем ярко-зеленой Tesla Model S, и успев пообещать, что обязательно приобщится к клубу владельцев электромобилей данной марки, причем скорее всего предпочтет б/у экземпляр.

В самом начале общения Владимир Омелян отметил, что в рамках Министерства инфраструктуры существует отдельный офис, который занимается исключительно изучением сегмента электромобилей, для того чтобы верно спрогнозировать тенденции его развития в нашей стране. Естественно, чиновник не мог не упомянуть о разрабатываемом в его ведомстве законопроекте по стимулированию развития отрасли электрического транспорта в Украине, после принятия которого электромобили в Украине могут подешеветь более чем на 40%.

Кроме налоговых льгот на покупку готовых электромобилей Владимир Омелян планирует стимулировать создание предприятий по производству таких моделей непосредственно в Украине. При этом подразумевается не крупноузловая сборка, а полноценный цикл производства, в котором будут использоваться комплектующие, произведенные в Украине.

«Для того, чтобы такая серьезная компания, как Tesla, захотела вложить в Украину миллиарды долларов инвестиций для создания своих предприятий, в стране нужно изменить всё. Такие проекты возможны, но для этого нужна очень серьезная подготовка. Мы готовы предложить определенные преференции таким компаниям, но что из этого всего получится, покажет только время» — отметил Владимир Омелян.

Министр инфраструктуры особо уточнил, что речь не идет о строительстве полноценной Гигафабрики в Украине, пока наша страна может рассчитывать лишь на создание предприятия, которое будет производить отдельные комплектующие для Tesla (напомним, что на западе Украины уже работают фабрики японской компании Fujikura и немецкой компании Leoni AG, которые производят электрооборудование и кабельную продукцию для таких известных автобрендов, как General Motors, BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, Cummins, Caterpillar, DAF).

Впрочем, по мнению Владимира Омеляна, это не значит, что не следует даже пытаться вести переговоры с крупными международными компаниями. В качестве примера успешных переговоров он упомянул лоукостер Ryanair, который решился на выход на украинский рынок авиаперевозок, несмотря на то, что безвизовый режим с ЕС еще не вступил в действие. Кстати, во время личного общения с коммерческим директором авиакомпании Дэвидом О’Брайаном, министр инфраструктуры узнал, что все IT-сервисы Ryanair созданы украинскими IT-специалистами, поэтому они выгодно выделяются на фоне аналогичных систем конкурентов, построенных индийскими программистами.

В качестве одного из главных психологических барьеров, мешающих украинцам использовать электромобили, Владимир Омелян назвал отсутствие достаточно разветвленной сети зарядных станций. Он оценил количество «электрозаправок» по стране примерно в 500 штук (при том, что в Украине пока зарегистрировано чуть больше 3000 электромобилей) и отметил, что Министерство инфраструктуры планирует в текущем году закупить и установить еще порядка 40 зарядных станций. В первую очередь ими оснастят международные аэропорты (Борисполь и Львов), затем министерство рассчитывает передать станции на баланс коммерческим организациям, которые будут бесплатно заряжать электромобили в качестве дополнительного сервиса для гостиниц, магазинов, заправок и т.д.

«Это будут не «суперчарджеры» на 50-70 кВт, а менее мощные станции на 20 кВт, которые тем не менее будут способны полностью зарядить такую популярную модель, как Nissan Leaf за 30-40 минут» — отметил Владимир Омелян.

При этом министерство собирается не только упростить процедуру подключения зарядных станций к электрическим сетям, но и обязать владельцев автомобильных стоянок оборудовать «электрозаправками» не менее 5-10% стояночных мест, что позволит полностью заряжать электромобили за время ночной стоянки даже от не самых мощных станций.

Не мог не всплыть в разговоре и «твиттер Маска», в котором главу компании Tesla усиленно зазывали для постройки резервного хранилища энергии в Украине. Владимир Омелян отметил, что следит за данным проектом, ему нравится снижение стоимости хранения энергии и то, что такие хранилища выдают «чистую» энергию без перепадов напряжения. Со своей стороны он видит необходимость приложить руку к снижению количества бюрократических процедур, которые способны отпугнуть даже самого настойчивого инвестора. О реальных переговорах с Илоном Маском о строительстве резервного хранилища речь не идет, пока это только «декларация о намерениях».

Также Владимир Омелян отметил необходимость приведения автодорог Украины в нормальное состояние, упомянул о желании Укрпочты перевести существенную часть своего автопарка на электромобили, а также высказал убеждение, что по темпам развития наша страна не уступает остальным европейским странам (о чем в том числе может свидетельствовать пятое место Украины в мировом рейтинге развития электромобилей).

Источник: ELMOB