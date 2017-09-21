Тест двигателей крупнейшего в мире самолёта Stratolaunch прошёл успешно

Частная компания Stratolaunch провела тестирование двигателей крупнейшего в мире самолёта с одноимённым названием. Все шесть турбореактивных двигателей воздушного судна успешно прошли тестовые процедуры.

В рамках данного тестового прогона проводились три фазы тестирования. Первоначально использовались дополнительные источники энергии для «сухих двигателей». Затем был осуществлён переход к фазе «мокрых двигателей», когда к ним начало поступать топливо. Наконец, каждый двигатель запускался и тестировался индивидуально. В процессе тестирования все двигатели функционировали должным образом.

Компания Stratolaunch была создана в 2011 году бывшим основателем Microsoft Полом Алленом (Paul Allen). Перед компанией была поставлена достаточно амбициозная цель – создать гигантский самолёт, который сможет запускать ракеты в космос.

В итоге, было разработано массивное воздушное судно Stratolaunch, состоящее из двух фюзеляжей длиной 72 метра каждый. Конструкция также включает общее крыло длиной 117 метров. Масса самого Stratolaunch составляет около 500 тыс. фунтов (около 228 тонн), а максимальный взлётный вес – 1,3 млн фунтов (около 590 тонн).

Приводится в движение самолёт при помощи шести двигателей от Boeing 747. Среди прочих особенностей гиганта выделяются 28 колёс шасси.

Источник: Engadget