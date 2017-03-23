Экономист: многие безработные американцы вместо поиска работы предпочитают играть в видеоигры

22% американских мужчин трудоспособного возраста без высшего образования не работали ни дня за последние 12 месяцев. При этом часть из них сидит дома, потому что предпочитает работе видеоигры. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на слова Эрика Херста, экономиста университета Чикаго.

В абсолютном выражении 22% — это 20 млн мужчин трудоспособного возраста, которые, тем не менее, не работают. При этом 7 млн из них даже не пытаются найти работу. По мнению Херста, среди этих 7 млн есть значительная доля тех, кого работа не интересует из-за видеоигр.

«Эти люди практически не выходят за пределы дома. — пишет эксперт. — В 2015 году более 50% из них жили с родителями или своими родственниками. Они не собираются жениться. Все, чем они занимаются, — это играют в игры».

Свои доводы Херст, среди прочего, подкрепляет данными Американского Бюро статистики труда. Как показывают опросы на биржах труда, за последние 15 лет количество свободного времени у низкоквалифицированных рабочих увеличилось на 4 часа в неделю, из которых 3 часа они тратят на игры.

Раньше предполагалось: если мужчина без высшего образования не работает, то он вне всякого сомнения подсел на наркотики или алкоголь либо занят какой-то противоправной деятельностью. Теперь же выяснилось, что такой человек в действительности может просто беспрестанно играть в игры и жить со своими родителями, которые вынуждены его содержать.

«Исходя из последних данных, 51% низкоквалифицированных безработных мужчин в свои двадцать живут с родителями, которые их кормят. В начале нулевых этот показатель был на уровне 35%. В то же время, в 2014 он составлял 70%», — пишет Херст.

Впрочем, не стоит винить во всех бедах видеоигры. Джаред Бернштейн, коллега Херста, отмечает, что уменьшение доли мужчин на производстве и их вклада в экономику — долгосрочный макроэкономический тренд, который берет свое начало еще в 1950-х годах, когда сфера услуг начала превосходить промышленность по объемам ВВП. Таким образом, заключает эксперт, «мини-пандемия» видеоигровой зависимости вполне может быть всего лишь следствием особенностей развития макроэкономики современного мира.

По материалам: hightech.fm