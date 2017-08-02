Тим Кук: Apple разрабатывает системы автономного управления не только для автомобилей

Уже ни для кого не является секретом тот факт, что компания Apple занимается разработкой автомобильной системы автономного управления. Но, по словам главы компании Тима Кука, Apple создаёт автономную систему не только для автомобилей.

«[Автономные] системы могут использоваться различными способами», — сказал Кук во время конференции с инвесторами.

Такой ответ однозначно даёт понять, что Apple не намерена ограничивать сферу применения своей системы искусственного интеллекта только лишь автомобильным транспортом. Но Тим Кук не захотел вдаваться в детали.

Помимо автомобилей, автономные системы управления могут применяться для дронов, служб доставки, роботов, складского оборудования и др. Причём, Apple не единственная компания, заинтересовавшаяся этим направлением. Уже существуют прототипы самоуправляемых дронов и автономных заводских роботов. Также разрабатываются самоуправляемые роботы для служб доставки.

Вместе с тем, выход за пределы автомобильных транспортных средств открывает перед Apple дополнительные возможности, так как искусственный интеллект сможет покорить дополнительные рынки. Учитывая, что на сегодняшний день многие компании инвестируют средства в разработку самоуправляемых автомобильных технологий, такой шаг со стороны Apple выглядит правильной идеей, даже если автомобили будут оставаться основной целью компании.

«Мы очень сосредоточены на автономных системах, — сказал Кук. — «У нас большой проект, и мы вкладываем большие инвестиции в него. С нашей точки зрения, автономное управление является своего рода матерью для всех проектов искусственного интеллекта».

Источник: The Verge