Тим Кук подтвердил факт грядущего выпуска «отличных настольных компьютеров» Mac

Глава Apple Тим Кук направил служебную записку всем сотрудникам своей компании, напомнив о стратегической значимости настольных компьютеров Mac. В итоге копия этого внутреннего обращения попала к журналистам ресурса TechCrunch, после чего разлетелась по сети.

«Настольные компьютеры – стратегически важное для нас направление. Они уникальны в сравнении с ноутбуками, поскольку позволяют использовать гораздо более мощные компоненты — экраны большей диагонали, самые передовые модули оперативной памяти и накопители, большее разнообразие устройств ввода/вывода и более производительные процессоры Таким образом, есть масса различных причин, по которым настольные ПК действительно столь важны, а порой просто необходимы людям. Нынешнее поколение iMac — лучшая настольная система из всех, что мы выпустили, а ее дисплей Retina 5K — лучший компьютерный экран в мире. В последнее время представители некоторых СМИ высказывают сомнения в нашей приверженности настольным компьютерам. Если в нашей команде есть те, кто разделяет их опасения, то позвольте мне прояснить ситуацию: наша дорожная карта включает выпуск отличных настольных ПК. Поэтому вам не стоит волноваться на этот счет», – Тим Кук, глава Apple.

Увы, никакой конкретики текст письма не содержал, поэтому что именно подразумевалось под «отличными настольными ПК» — нам остается только гадать. Возможно, это новые iMac, которые в последние раз обновлялись в октябре 2015 года, или Mac Mini, не получавший обновлений с осени 2014 года, или Mac Pro, о которых не вспоминали с лета 2013 года.

Источник: TechCrunch и The Verge