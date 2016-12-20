Тим Кук подтвердил факт грядущего выпуска «отличных настольных компьютеров» Mac

Тим Кук подтвердил факт грядущего выпуска «отличных настольных компьютеров» Mac

Глава Apple Тим Кук направил служебную записку всем сотрудникам своей компании, напомнив о стратегической значимости настольных компьютеров Mac. В итоге копия этого внутреннего обращения попала к журналистам ресурса TechCrunch, после чего разлетелась по сети.

«Настольные компьютеры – стратегически важное для нас направление. Они уникальны в сравнении с ноутбуками, поскольку позволяют использовать гораздо более мощные компоненты — экраны большей диагонали, самые передовые модули оперативной памяти и накопители, большее разнообразие устройств ввода/вывода и более производительные процессоры Таким образом, есть масса различных причин, по которым настольные ПК действительно столь важны, а порой просто необходимы людям.

Нынешнее поколение iMac — лучшая настольная система из всех, что мы выпустили, а ее дисплей Retina 5K — лучший компьютерный экран в мире. В последнее время представители некоторых СМИ высказывают сомнения в нашей приверженности настольным компьютерам. Если в нашей команде есть те, кто разделяет их опасения, то позвольте мне прояснить ситуацию: наша дорожная карта включает выпуск отличных настольных ПК. Поэтому вам не стоит волноваться на этот счет», – Тим Кук, глава Apple.

Увы, никакой конкретики текст письма не содержал, поэтому что именно подразумевалось под «отличными настольными ПК» — нам остается только гадать. Возможно, это новые iMac, которые в последние раз обновлялись в октябре 2015 года, или Mac Mini, не получавший обновлений с осени 2014 года, или Mac Pro, о которых не вспоминали с лета 2013 года.

Источник: TechCrunch и The Verge

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