Тим Кук получил от Apple рекордный бонус в виде акций на сумму $89,2 млн

Исполнительный директор Apple Тим Кук недавно получил очень щедрое вознаграждение за свою работу – 560 тыс. акций Apple, половина из которых привязана к показателям эффективности работы компании. Как отмечает ресурс Bloomberg, это максимальное вознаграждение, предусмотренное действующей в Apple долгосрочной компенсационной программой.

На момент перевода акций в четверг, 24 августа, за одну акцию Apple давали $159,27. Таким образом, переводя акции в денежный эквивалент, Кук заработал порядка $89,2 млн. Это уже четвертая подобная премия для Тима Кука после вступления в должность главы Apple в 2011 году.

Как сообщается, за последние три года акции Apple выросли в цене сильнее, чем акции двух третей компаний из индекса S&P 500, в который входят 500 крупнейших компаний США. Собственно, именно за эти успехи Кук и получил вторую часть акций, упомянутую в первом абзаце. Первая часть – обязательное вознаграждение из общего пакета бонусов, положенного ему как гендиректору Apple.

Как отмечает Bloomberg, после публикации отчета за третий квартал 2017 финансового года, показавшего уверенный рост по всем ключевым финансовым показателям, акции Apple продемонстрировали существенный рост – на 6,5% (до $159,75).

В одном из интервью в 2015 году Кук заявлял, что намерен пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.

Источник: Bloomberg