Тим Кук пригрозил удалить приложение Uber из App Store в связи с нарушением политики конфиденциальности

Как сообщает The New York Times, глава Apple Тим Кук был вынужден устроить личную встречу с руководителем Uber Тревисом Калаником и пригрозить полным удалением приложения из App Store в связи с нарушение политики конфиденциальности. Эта встреча состоялась ещё в начале 2015 года, но о ней стало известно общественности лишь сейчас.

Отмечается, что приложение Uber нарушало правила конфиденциальности iOS. В частности, приложение могло выявлять смартфоны iPhone на основании постоянных идентификационных данных. Это было сделано с целью борьбы с недобросовестными водителями, которые могли бы создавать несколько поддельных учётных записей для принятия поездок от несуществующих заказчиков с последующим манипулированием отчётами. Однако приложение могло отслеживать идентификаторы устройств даже после удаления Uber с iPhone или сброса устройства к заводским параметрам. Такой подход позволял бороться с нечестными водителями, но в то же время противоречил политике конфиденциальности Apple.

Причём, этот механизм отслеживания был скрыт от модераторов App Store. Вместе с тем, по распоряжению Каланика, отслеживающие функции приложения Uber не работали поблизости нынешней штаб-квартиры Apple в Купертино. Правда, такой обман не смог долго оставаться незамеченным. Сотрудники Apple выявили теневое отслеживание устройств за пределами штаб-квартиры компании. Когда данная манипуляция была обнаружена, Тим Кук устроил встречу с Калаником и потребовал устранить это нарушение, в противном случае он пригрозил полностью удалить приложение Uber из App Store. Это, в свою очередь, могло привести к сокращение клиентской базы на миллионы человек.

Компания Apple отказалась комментировать информацию о встрече Кука с Калаником. Однако компания Uber всё же частично прокомментировала запрос. Она отмечает, что никоим образом не отслеживает отдельных пользователей или их расположение, если они удалили приложение. В приложении сейчас используются другие методы определения потенциального мошенничества при помощи системы маркеров (таких как необычные IP-адреса и местоположения GPS) и других средств. Дополнительно отмечается, что идентификация смартфона является «типичным способом» предотвращения использования украденных смартфонов для совершения поездок за чужой счёт. Аналогичные методы также используются для обнаружения и блокировки подозрительных авторизаций для защиты учетных записей пользователей.

Источник: Engadget