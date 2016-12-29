Тим Кук утверждает, что наушники Apple AirPods оказались «ошеломительно успешными», но конкретных цифр продаж не называет

Тим Кук утверждает, что наушники Apple AirPods оказались «ошеломительно успешными», но конкретных цифр продаж не называет

Беспроводные наушники AirPods, как известно, поступили в продажу 13 декабря – на два месяца позже обещанного срока. Интерес к новинке со стороны покупателей оказался очень велик, если верить словам главы Apple Тиму Куку, который, отвечая на вопрос о продажах AirPods в первые две недели после запуска, заявил об «ошеломительном успехе» продукта. Глава Apple также отметил, что для удовлетворения спроса компания «производит их [наушники] настолько быстро, насколько это вообще возможно».

Ажиотаж вокруг наушников Apple AirPods действительно есть. В первый же день доступности устройства срок поставки по предварительному заказу взметнулся до шести недель и держится на том же уровне по сей день, а на полках фирменных розничных магазинов наушники Apple AirPods снова можно будет увидеть не раньше середине февраля. Курьезность и комичность ситуации в том, что Apple, по сути, создала этот ажиотаж из-за ограниченной доступности устройства. И своими заявлениями об «ошеломительном успехе» глава купертинского гиганта делает ситуацию с якобы небывалым спросом на Apple AirPods еще комичнее. Впрочем, других вариантов, кроме как заявлять о «сферических» продажах наушников Apple AirPods, у него нет.

И все бы ничего, если бы данные о продажах Apple AirPods можно было получить из финансовой отчетности компании. Но не тут-то было. Вероятнее всего, данные по продажам AirPods будут включены в общую категорию Other Products, куда также входят продажи наушников Beats, iPod, Apple Watches, Apple TV и прочих аксессуаров. Таким образом, выделить конкретные цифры по AirPods не получится даже при всем желании. И, скорее всего, ответа на вопрос о том, сколько конкретно было продано Apple AirPods, мы не узнаем никогда.

В целом пользователи достаточно положительно оценили наушники Apple AirPods, несмотря на то, что они совершенно непригодны к ремонту.

Источник: The Verge

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