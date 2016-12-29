Тим Кук утверждает, что наушники Apple AirPods оказались «ошеломительно успешными», но конкретных цифр продаж не называет

Беспроводные наушники AirPods, как известно, поступили в продажу 13 декабря – на два месяца позже обещанного срока. Интерес к новинке со стороны покупателей оказался очень велик, если верить словам главы Apple Тиму Куку, который, отвечая на вопрос о продажах AirPods в первые две недели после запуска, заявил об «ошеломительном успехе» продукта. Глава Apple также отметил, что для удовлетворения спроса компания «производит их [наушники] настолько быстро, насколько это вообще возможно».

Ажиотаж вокруг наушников Apple AirPods действительно есть. В первый же день доступности устройства срок поставки по предварительному заказу взметнулся до шести недель и держится на том же уровне по сей день, а на полках фирменных розничных магазинов наушники Apple AirPods снова можно будет увидеть не раньше середине февраля. Курьезность и комичность ситуации в том, что Apple, по сути, создала этот ажиотаж из-за ограниченной доступности устройства. И своими заявлениями об «ошеломительном успехе» глава купертинского гиганта делает ситуацию с якобы небывалым спросом на Apple AirPods еще комичнее. Впрочем, других вариантов, кроме как заявлять о «сферических» продажах наушников Apple AirPods, у него нет.

NEW: Apple CEO Tim Cook tells CNBC that «it’s been a great holiday» and the company’s new Airpod headphones «are a run away success» pic.twitter.com/lDo0Fdw7ym — CNBC Now (@CNBCnow) 28 декабря 2016 г.

И все бы ничего, если бы данные о продажах Apple AirPods можно было получить из финансовой отчетности компании. Но не тут-то было. Вероятнее всего, данные по продажам AirPods будут включены в общую категорию Other Products, куда также входят продажи наушников Beats, iPod, Apple Watches, Apple TV и прочих аксессуаров. Таким образом, выделить конкретные цифры по AirPods не получится даже при всем желании. И, скорее всего, ответа на вопрос о том, сколько конкретно было продано Apple AirPods, мы не узнаем никогда.

В целом пользователи достаточно положительно оценили наушники Apple AirPods, несмотря на то, что они совершенно непригодны к ремонту.

Источник: The Verge