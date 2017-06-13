Тим Кук впервые подтвердил, что Apple работает над технологиями автономного вождения

Тим Кук впервые подтвердил, что Apple работает над технологиями автономного вождения

В интервью изданию Bloomberg глава Apple Тим Кук подтвердил, что компания занимается разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей. В частности, руководитель компании заявил, что Apple сконцентрировалась на автономных системах и одна из этих разработок предназначена для самоуправляемых автомобилей.

Глава Apple назвал автономность «матерью всех проектов, связанных с искусственным интеллектом» и отметил, что разработка технологий самоуправляемых автомобилей – «это, пожалуй, один из самых сложных ИИ-проектов».

Увы, ничего конкретного, как обычно, Тим Кук не сказал, отметив лишь, что «с точки зрения продукта мы не говорим, что будем делать, но мы прямо заявляем, что эта технология очень важна».

Источник: Bloomberg и TJ

 

  • Летом прошлого года Bloomberg сообщил, что Apple отказалась от идеи выпуска собственного автомобиля в пользу разработки соответствующего ПО для автономного вождения.
  • 5 декабря 2016 года в письме Национальному агентству по безопасности дорожного движения в США (NHTSA) Apple впервые публично признала факт разработки систем автономного вождения. Тогда компания заявила, что «инвестирует значительные средства в изучение машинного обучения и систем автоматизации и воодушевлена потенциалом систем во многих областях промышленности, включая транспорт».
  • В апреле 2017 года Apple получила разрешение на тестирование гибридных автомобилей Lexus RX450h на дорогах Калифорнии и вскоре после этого один из таких автомобилей был замечен в Кремниевой долине.
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