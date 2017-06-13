Тим Кук впервые подтвердил, что Apple работает над технологиями автономного вождения

В интервью изданию Bloomberg глава Apple Тим Кук подтвердил, что компания занимается разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей. В частности, руководитель компании заявил, что Apple сконцентрировалась на автономных системах и одна из этих разработок предназначена для самоуправляемых автомобилей.

Глава Apple назвал автономность «матерью всех проектов, связанных с искусственным интеллектом» и отметил, что разработка технологий самоуправляемых автомобилей – «это, пожалуй, один из самых сложных ИИ-проектов».

Увы, ничего конкретного, как обычно, Тим Кук не сказал, отметив лишь, что «с точки зрения продукта мы не говорим, что будем делать, но мы прямо заявляем, что эта технология очень важна».

Источник: Bloomberg и TJ