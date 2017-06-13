Тим Кук впервые подтвердил, что Apple работает над технологиями автономного вождения
В интервью изданию Bloomberg глава Apple Тим Кук подтвердил, что компания занимается разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей. В частности, руководитель компании заявил, что Apple сконцентрировалась на автономных системах и одна из этих разработок предназначена для самоуправляемых автомобилей.
Глава Apple назвал автономность «матерью всех проектов, связанных с искусственным интеллектом» и отметил, что разработка технологий самоуправляемых автомобилей – «это, пожалуй, один из самых сложных ИИ-проектов».
Увы, ничего конкретного, как обычно, Тим Кук не сказал, отметив лишь, что «с точки зрения продукта мы не говорим, что будем делать, но мы прямо заявляем, что эта технология очень важна».
- Летом прошлого года Bloomberg сообщил, что Apple отказалась от идеи выпуска собственного автомобиля в пользу разработки соответствующего ПО для автономного вождения.
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- 5 декабря 2016 года в письме Национальному агентству по безопасности дорожного движения в США (NHTSA) Apple впервые публично признала факт разработки систем автономного вождения. Тогда компания заявила, что «инвестирует значительные средства в изучение машинного обучения и систем автоматизации и воодушевлена потенциалом систем во многих областях промышленности, включая транспорт».
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- В апреле 2017 года Apple получила разрешение на тестирование гибридных автомобилей Lexus RX450h на дорогах Калифорнии и вскоре после этого один из таких автомобилей был замечен в Кремниевой долине.