Тим Кук заявил, что часы Apple Watch побили все рекорды продаж в прошлом квартале, но конкретные цифры компания по-прежнему не называет

Вчера компания Apple опубликовала очередной квартальный отчет, показав рекордную выручку и новые рекорды продаж iPhone, Mac и Apple Watch. На фоне недавнего отчета IDC, указывающего на падение рынка умных часов и снижения поставок умных часов Apple кварталом ранее заявление Тима Кука о «рекордных продажах часов Apple Watch как в количественном, так и денежном выражении» стало особенно неожиданным. Само собой, никаких корректных цифр продаж глава Apple не назвал.

«Спрос в праздничный период превзошел наши возможности», – сказал Тим Кук, отдельно отметив, что в категории носимых устройств часы Apple Watch с большим отрывом лидировали по степени удовлетворенности потребителей. Иными словами, покупатели Apple Watch оставались более довольны своей покупкой, нежели покупатели других носимых гаджетов. «Никогда мы еще не были столь горды за Apple Watch, как сейчас», – заключил Тим Кук.

Увы, как уже отмечалось выше, Кук отказался поделиться точными данными о продажах Apple Watch. И поскольку Apple отображает продажи Apple Watch вместе с остальными продуктами в категории Other Products, не выделяя отдельно, узнать эти данные самостоятельно не представляется возможным. Нам остается лишь отметить, что выручка от продаж этой группы продуктов, в которую кроме часов входят еще наушники AirPods и Beats, плееры iPod, ТВ-приставки Apple TV и прочие аксессуары, в годовом выражении возросла на 8%, достигнув около $4 млрд.

Кстати, когда специалисты аналитической компании IDC в конце прошлого года заявили о сокращении продаж Apple Watch, Тим Кук предоставить Reuters комментарий с опровержением. На чьей стороне была правда мы, вероятно, уже не узнаем. Но как бы там ни было, дела у Apple Watch определенно лучше, чем у подавляющего большинства конкурирующих решений.

Источник: The Verge