Торрент-клиент uTorrent запустил собственный магазин игр

Компания BitTorrent встроила в принадлежащий ей торрент-клиент uTorrent магазин игр.

Официально BitTorrent не объявила о запуске раздела Game Store в торрент-трекере. Но редакция ресурса TorrentFreak обнаружила упоминание нововведения в журнале обновлений uTorrent. Представители BitTorrent не ответили на запрос издания.

Магазин с играми доступен в последней версии программы для Windows. В версии uTorrent для macOS аналогичный раздел отсутствует.

Как удалось выяснить, для покупки пользователю необходимо завести учетную запись и ввести данные банковской карты или номер PayPal. После совершения транзакции на электронную почту пользователя приходит код продукта для игрового сервиса Steam. При этом скачать игру непосредственно в uTorrent нельзя.

В разделе представлены 167 игр от независимых разработчиков. Все они также доступны в Steam, но по региональной цене, которая часто бывает ниже глобальной стоимости.

Источник: vc