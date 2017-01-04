Toshiba анонсировала сверхтонкий магниевый трансформер Portege X20W, способный на 16 часов автономной работы [CES 2017]

Не осталась в стороне от стендов CES 2017 и японская компания Toshiba, представившая сверхтонкий 360-градусный Windows-трансформер Portege X20W, время автономной работы которого составляет 16 часов.

Модель Toshiba Portege X20W с корпусом из магниевого сплава оснащена специальным шарниром, который позволяет поворачивать дисплейный блок практически на 360 градусов. Таким образом это устройство можно использовать сразу в четырех режимах: обычный ноутбук, «палатка», мультимедийная подставка и планшет. В последнем случае основа корпуса плотно прижимается к обратной стороне дисплейного блока, что с учетом небольшой толщины (15,4 мм) и веса (1,14 кг) действительно позволяет использовать устройство в роли планшета.

Трансформер оснащен 12,5-дюймовой матрицей с Full HD разрешением (1920*1080 точек), которая защищена стеклом Corning Gorilla Glass 4. Сенсорные возможности дисплея обеспечивает технология Wacom Feel, распознающая 2048 уровней нажатия, что подойдет не только для заметок, но и для рисования и других профессиональных моделей использования, включая функции Windows Ink. Устройство также получило премиум-акустику Harman Kardon, массив микрофонов с поддержкой Cortana, пару инфракрасных камер, распознающих лицо владельца для быстрой идентификации и сканер отпечатков пальцев.

Аппаратная платформа трансформера Toshiba Portege X20W построена на процессорах Intel Core 7-го поколения и дополнена SSD-хранилищем, модулем Intel 802.11ac Wi-Fi и портами USB Type-C, USB 3.0 и аудиоразъемом. Как отмечает производитель, от полного заряда батареи устройство способно автономно отработать до 16 часов, однако реальное время будет зависеть от характера его использования.

Модель совместима с двумя фирменными док-станциями Toshiba WiGig Dock и Toshiba Thunderbolt 3 Dock. Новинка Toshiba Portege X20W появится в продаже в течение первого квартала текущего года, точная цена пока не озвучена.

Источник: Microsoft