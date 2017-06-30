Toshiba разработала многослойную флэш-память QLC, которая может хранить 4 бита данных в ячейке

Компания Toshiba заявила о разработке первой в мире QLC (quadruple-level cell) флэш-памяти, которая позволяет хранить 4 бита данных в каждой ячейке.

Новая флэш-память QLC позволяет создавать чипы ёмкостью 768 Гбит, что существенно превышает ёмкость чипов TLC с такой же подложкой. Причём, отдельные чипы флэш-памяти QLC можно объединять в общий набор по 16 штук, что позволяет создать единое устройство ёмкостью 1,5 ТБ. Это максимальная на текущий момент ёмкость для одного такого блока.

Для конечных потребителей это может означать скорое появление на рынке твердотельных накопителей увеличенной ёмкости при более доступной цене. Технологии MLC, TLC и QLC позволяют существенно увеличить плотность хранения и снизить стоимость, правда, в ущерб показателям скорости и надёжности.

Компания Toshiba уже начала поставки образцов чипов флэш-памяти 3D QLC NAND производителям конечных устройств. Однако пока не уточняется, когда на рынке появятся потребительские накопители на базе новых чипов.

Источник: The Verge