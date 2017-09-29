Toyota и Mazda объединяются для ускорения выпуска новых электромобилей

Примерно полгода назад японский автопроизводитель Toyota создала прототип самоуправляемого автомобиля на базе Lexus LS 600hL, который на днях обновился до второго поколения, получив новый LIDAR и более совершенную систему ИИ на основе глубокого обучения. А сегодня Toyota объявила о заключении трехстороннего соглашения с другим японским автопроизводителем Mazda и поставщиком автомобильных компонентов Denso. Соглашением предусмотрено создание совместного предприятия EV C.A. Spirit Co, которое будет заниматься разработкой электромобилей.

В заявлении Toyota отметила, что ужесточение норм по выбросам стимулирует к новым действиям для налаживания выпуска электромобилей.

Соглашение между тремя компаниями распространяется на различные типа автомобилей, от малолитражек, полноценных семейных моделей, внедорожников и до малотоннажных грузовиков.

Совместное предприятие возьмет от всех компаний лучшие технологи и наработки.

Задачей СП названа разработка общей архитектуры для электромобилей, утверждение финальных дизайнов различных автомобилей, созданных в рамках сотрудничества, и оценка их жизнеспособности.

Toyota рассматривает данную совместную инициативу как способ для обмена ресурсами и опытом с целью ускорения выпуска новых моделей электромобилей. Также компания рассчитывает, что другие автопроизводители и поставщики автозапчастей присоединяться к данном инициативе, которая потенциально может привести к единым стандартам на рынке.

Буквально на прошлой неделе появилась информация, что через 15-20 лет Mazda планирует перевести все свои автомобили на электротягу.

Источник: Engadget