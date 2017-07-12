Toyota создала фонд с капиталом $100 млн для финансирования компаний, занимающихся искусственным интеллектом и робототехникой. Google тоже создала фонд, но сугубо для ИИ

Японский автопроизводитель Toyota объявил о создании фонда Toyota AI Ventures в размере $100 млн. Средства нового фонда будут инвестироваться в технологические стартапы, занимающиеся разработкой систем искусственного интеллекта (ИИ), автономного вождения, роботов и облачных сервисов.

Учредителем Toyota AI Ventures выступает научно-исследовательский институт Toyota Research Institute (TRI), созданный в 2015 году для ускорения развития технологий в области ИИ, самоуправляемых авто и робототехники. Главой нового фонда стал вице-президент TRI Джим Адлер. Однако во избежание конфликта интересов Toyota AI Ventures выделен в отдельную компанию.

В сообщении Toyota говорится, что наряду с финансированием компании могут рассчитывать на всяческую поддержку со стороны компании и ее многолетний опыт в различных сферах. В компании заявляют о готовности решить одну из самых главных трудностей начинающих предпринимателей – помочь сориентироваться и выбрать правильную стратегию развития продукта, поскольку они находятся в одной лодке. Также AI Ventures говорит о том, что будет тщательно подходить к отбору стартапов для инвестиций, делая выбор в пользу самых амбициозных, разрабатывающих поистине революционные технологии.

На сегодняшний день инвестиции от фонда получили три компании: стартап из Кремниевой долины Nauto, разрабатывающий системы контроля водителей и обеспечения безопасного вождения для компаний в сфере автотранспортных перевозок, британский стартап SLAMcore, разрабатывающий интеллектуальные алгоритмы для дронов и беспилотных автомобилей, и израильский разработчик роботов-помощников Intuition Robotics.

Одновременно с Toyota о создании собственного фонда для финансирования стартапов в области ИИ объявила компания Google. Поисковый гигант назвал его Gradient Ventures, но данных о размере капитала не раскрыл. А в прошлом году аналогичный венчурный фонд для инвестиций в компании, занимающиеся разработкой технологий ИИ создала Baidu.

Источник: Engadget