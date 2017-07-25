Toyota выпустит электромобиль на твердотельных батареях, который будет заряжаться за несколько минут, но не раньше 2022 года

Toyota выпустит электромобиль на твердотельных батареях, который будет заряжаться за несколько минут, но не раньше 2022 года

Японский автопроизводитель Toyota ведет разработку электромобиля с блоком аккумуляторных батарей нового типа, который обеспечит существенный прирост запаса хода и сокращение времени зарядки по сравнению с традиционными литий-ионными аккумуляторами. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на японскую ежедневную газету Chunichi Shimbun.

Сообщается, что будущий электромобиль Toyota получит полностью новую платформу и будет работать на твердотельных батареях, которые обеспечат возможность перезарядки в течение нескольких минут. Для сравнения, современные электромобили, оснащенные обычными литий-ионными аккумуляторами, имеют запас хода от 300 до 400 км в зависимости от модели и заряжаются минимум 20-30 минут даже при использовании различных технологий быстрой зарядки.

По данным источника, электромобиль должен выйти на рынок в 2022 году. Представитель Toyota Кайо Дой отказался комментировать эти сведения, но отметил, что компания планирует выпустить коммерческие полностью твердотельные батареи к 2020 году.

Toyota планирует приступить к производству электромобилей с 2019 года в Китае, но эта модель будет основана на существующей C-HR и использовать литий-ионные батареи.

Отметим, что Samsung SDI, которая ранее обещала аккумуляторы удвоенной плотности (600 км на одном заряде) для электромобилей тоже работает над твердотельными аккумуляторами, а также литий-металлическими и литий-воздушными аккумуляторами. Неужели именно электромобили приведут к долгожданной аккумуляторной революции?

Источник: Reuters

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